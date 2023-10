NASA se X-59 Supersoniese eerste vlug vertraag tot volgende jaar

NASA het aangekondig dat die hoogs verwagte eerste vlug van sy X-59 supersoniese vliegtuig, wat aanvanklik vir 2023 beplan is, vertraag is tot 2024. Ten spyte van hierdie terugslag het die projek aansienlike mylpale bereik en die vliegtuig is voorberei vir die komende vlug.

Die X-59 Maart 1.4-demonstrator, wat deur NASA in samewerking met Lockheed Martin ontwikkel is, het streng toetsing van sy geïntegreerde stelsels ondergaan. Die vliegtuig het hierdie toetse suksesvol geslaag en is nou na die vluglyn geskuif ter voorbereiding vir sy eerste vlug.

Die X-59 poog om een ​​van die groot uitdagings van supersoniese vlug te oorkom – die harde soniese oplewing wat plaasvind wanneer 'n vliegtuig die spoed van klank oorskry. Deur ontwerp, het die X-59 'n vorm wat 'n stiller soniese boom, bekend as 'n "soniese stamp", genereer wat na verwagting aansienlik minder ontwrigtend sal wees as tradisionele supersoniese bom.

Sodra dit in vlug is, sal die X-59 data versamel oor die soniese stamp wat geproduseer word en terugvoer van mense op die grond insamel om die aanvaarbaarheid van die geraas te evalueer. Hierdie data sal toekomstige regulasies inlig en die ontwikkeling van 'n nuwe generasie supersoniese vliegtuie moontlik maak wat oor land kan vlieg sonder om steurnis vir gemeenskappe te veroorsaak.

Alhoewel die vertraging teleurstellend is, is dit van kardinale belang vir NASA om die veiligheid en sukses van die X-59 se eerste vlug te verseker. Tegniese uitdagings en onvoorsiene kwessies is algemeen in die ontwikkeling van eksperimentele vliegtuie, en NASA bly daartoe verbind om hierdie struikelblokke te oorkom.

Soos die X-59 vorder na sy eerste vlug, sal die span wat aan die projek werk voortgaan om omvattende toetsing en evaluerings uit te voer. Die data wat van hierdie baanbrekende vliegtuig ingesamel word, sal bydra tot vooruitgang in supersoniese vlugtegnologie en die weg baan vir toekomstige innovasies in lugvaart.

