NASA stel ruimtewandeling uit ná koelmiddellek op internasionale ruimtestasie

NASA-amptenare het besluit om een ​​van die geskeduleerde ruimtewandelings uit te stel in reaksie op 'n onlangse koelmiddellek op die Russiese segment van die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Oorspronklik beplan vir Donderdag, 19 Oktober, sal die ruimtewandeling nou op 'n latere datum in 2023 plaasvind aangesien beide NASA en Rusland se federale ruimte-agentskap, Roscosmos, voortgaan om die oorsaak van die lekkasie te ondersoek.

Die koelmiddel wat op die ISS gebruik word, is ammoniak, wat ekstra ontsmettingsprosedures vereis as ruimtevaarders in ruimtepakke in die nabyheid is. Die lekkasie in Rusland se Nauka-wetenskapmodule het op 9 Oktober plaasgevind, maar het op dieselfde dag gestop. Dit is die derde keer die afgelope jaar dat Russiese ISS-toerusting 'n ammoniaklek ondervind het.

Roscosmos beplan sy eie ruimtewandeling op 25 Oktober om 'n 13-jarige verskuifde verkoeler op die Rassvet-module, wat blykbaar die bron van die jongste lekkasie te wees, noukeurig te ondersoek. Terwyl die koelmiddel nie giftig of gevaarlik vir die bemanning is nie, werk kundiges daaraan om te verhoed dat enige klein spore van die stof interne stelsels binnedring en toerusting mettertyd agteruitgaan.

NASA se uitgestelde ruimtewandeling is daarop gemik om geringe instandhoudingstake uit te voer. Ruimtevaarders Loral O'Hara van NASA en Andreas Mogensen van die Europese Ruimte-agentskap sal monsters van die buitekant van die ISS versamel om onder meer na mikro-organismes te soek en 'n hoëdefinisie-kamera te vervang. Die presiese datum vir hierdie werk sal later bepaal word.

Gelukkig word die tweede ruimtewandeling wat deur NASA geskeduleer is, 'n volvrou-ruimtewandeling op 30 Oktober, steeds beplan om voort te gaan soos geskeduleer. O'Hara sal deur die NASA-ruimtevaarder Jasmin Moghbeli aangesluit word om 'n foutiewe elektroniese boks te verwyder en 'n laer te vervang wat nodig is vir een van die stasie se sonkragskikkings.

Volgens Rusland is die vorige twee ammoniaklekkasies op die ISS deur mikrometeoroïedaanvalle veroorsaak. In Desember 2022 was die eerste lekkasie so erg dat die bemanning van 'n Sojoes-ruimtetuig hertoegewys moes word na 'n plaasvervanger Sojoes. Dit het verskeie ruimtetuigversendings geneem om die probleem op te los, wat daartoe gelei het dat die ruimtevaarders vir 'n jaar op die ISS bly in plaas van die beoogde ses maande. In Februarie 2023 het 'n Russiese Progress-ruimtetuig vir vrag ook sy eie ammoniaklek ervaar.

