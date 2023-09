NASA stel bekendstelling van Psyche Asteroid Mission uit om Thruster-konfigurasie op te dateer

NASA het aangekondig dat hy die lansering van sy Psyche asteroïde-sending met 'n week uitstel om die konfigurasie van die ruimtetuig se stuwers op te dateer. Die bekendstelling, oorspronklik geskeduleer vir 5 Oktober, is nou herskeduleer vir 12 Oktober. Die ruimtetuig sal gelanseer word aan boord van 'n Falcon Heavy-vuurpyl vanaf Kennedy Space Center se Launch Complex 39A.

Die vertraging is nodig om ingenieurs meer tyd te gee om die parameters wat gebruik word vir stikstof koue-gas stuwers wat die ruimtetuig oriënteer te verifieer. Hierdie parameters moes verander word nadat vasgestel is dat die stuwers teen warmer temperature sou werk as wat aanvanklik voorspel is. Om te verseker dat die stuwers binne temperatuurgrense werk, is noodsaaklik vir die langtermyngesondheid van die eenhede.

Laurie Leshin, direkteur van die Jet Propulsion Laboratory, het gesê dat hoewel die stuwers nie die hoofaandrywingstelsel is nie, hulle steeds van kardinale belang is, veral onmiddellik na lansering. Die span is vol vertroue dat hulle in staat sal wees om hierdie bekommernis aan te spreek en voort te gaan met die bekendstelling.

Die vertraging sal die bekendstellingstydperk vir die Psyche-sending van drie weke tot twee weke verminder. Die ruimtetuig sal van 12 tot 25 Oktober daaglikse lanseergeleenthede hê. Die missie het ten doel om die hoofgordel-asteroïde Psyche te bestudeer, wat hoofsaaklik van metaal gemaak is. Die ruimtetuig sal twee jaar in 'n reeks geleidelik laer wentelbane om die asteroïde deurbring om sy struktuur en samestelling te bestudeer.

Die vertraging in die bekendstelling het gelei tot 'n toename in die sending se koste van net minder as $1 miljard tot $1.2 miljard. Boonop is die ruimtetuig se aankoms by die asteroïde van 2026 na 2029 teruggestoot.

Ten spyte van die vertraging, is die Psyche-sending geklassifiseer as 'n "uitgesonderde" aktiwiteit, wat beteken dat dit toegelaat sal word om voort te gaan, selfs al is daar 'n regeringssluiting. Die waarskynlikheid van 'n stilstand neem toe, aangesien die Huis en die Senaat nog 'n voortgesette resolusie moet aanvaar om die regering tydelik te finansier.

Bronne: NASA