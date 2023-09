NASA se Psyche Asteroïde-sending met 'n week vertraag

Die bekendstelling van NASA se Psyche asteroïde-sending is met een week vertraag. Oorspronklik geskeduleer om op 5 Oktober plaas te vind, is die lansering teruggeskuif na 12 Oktober. Hierdie vertraging sal die NASA-span in staat stel om die parameters te verifieer wat gebruik word om die ruimtetuig se stikstofkoue-gas-stuwers te beheer, om hul langtermyn gesondheid te verseker. Die aanpassing in parameters is gemaak in reaksie op opgedateerde temperatuurvoorspellings.

Die vertraging van een week verkort die lanseervenster vir die sending, wat nou tot 25 Oktober strek. Op dieselfde dag wat die vertraging aangekondig is, is 'n vluggereedheidsoorsig gedoen, wat 'n "statiese vuur"-toets van die Falcon Heavy-vuurpyl goedgekeur het, wat sal die Psyche-ruimtetuig dra. Hierdie toets behels dat die vuurpyl se eerste-stadium-enjins kortliks afgevuur word terwyl die voertuig gegrond bly.

Die Psyche-sending sal die agtste lansering wees vir die Falcon Heavy, tans die tweede kragtigste vuurpyl wat in werking is ná NASA se Space Launch System. Dit sal ook die eerste NASA-sending wees om die Falcon Heavy te gebruik.

Die $1.2 miljard Psyche-sending beplan om 'n eienaardige metaal asteroïde met dieselfde naam te bestudeer, geleë in die hoof asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter. Wetenskaplikes glo dat Psyche die blootgestelde kern van 'n protoplaneet kan wees, met sy buitenste lae wat deur kragtige impakte weggestroop is. Hierdie unieke voorwerp is nog nooit van naby waargeneem nie, en die sending hoop om waardevolle insigte oor die samestelling daarvan te verskaf.

"Ek sien so daarna uit om daardie eerste beelde te sien," het Lori Glaze, direkteur van NASA se Planetêre Wetenskappe-afdeling, gesê. “Hulle gaan skouspelagtig wees wanneer ons uiteindelik kan sien hoe hierdie metaal van naderby lyk.”

