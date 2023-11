'n Nuwe studie onthul verrassende insigte in die evolusie van eksoplanete

’n Onlangse studie wat deur wetenskaplikes gedoen is wat NASA se Kepler-ruimteteleskoop gebruik het, het nuwe lig gewerp op die geheimsinnige “vermiste” eksoplanete wat tussen die kategorieë van super-aarde en sub-Neptunes val. Dit lyk of hierdie eksoplanete besig is om te krimp en hul atmosfeer te verloor, en die studie dui daarop dat die kern van hierdie planete die skuldige is.

Eksoplanete kom in verskillende groottes voor, wat wissel van klein, rotsagtige planete tot massiewe gasreuse. Wetenskaplikes het egter 'n merkwaardige afwesigheid van planete opgemerk wat ongeveer 1.5 tot 2 keer die grootte van die aarde is. Hierdie gaping het navorsers al 'n geruime tyd verwar, maar hulle glo nou dat hierdie vermiste eksoplanete sub-Neptunes kan wees wat mettertyd hul atmosfeer verloor het.

Die studie stel twee potensiële meganismes vir hierdie verskynsel voor: kernaangedrewe massaverlies en fotoverdamping. Kernaangedrewe massaverlies vind plaas wanneer bestraling wat van 'n planeet se warm kern uitgestraal word sy atmosfeer geleidelik wegstoot, terwyl fotoverdamping plaasvind wanneer die planeet se atmosfeer deur die intense straling van sy gasheerster weggewaai word.

Hoofskrywer van die studie, Jessie Christiansen, het verduidelik dat as 'n planeet nie genoeg massa en gravitasiekrag het nie, dit nie sy atmosfeer kan vashou nie en uiteindelik in grootte sal krimp. Die presiese proses waardeur hierdie planete hul atmosfeer verloor, het egter 'n raaisel gebly. Die nuwe studie verskaf bewyse ter ondersteuning van kernaangedrewe massaverlies as die mees waarskynlike verduideliking.

Die navorsers het twee sterreswerms, Praesepe en Hyades, ondersoek met behulp van data van NASA se K2-sending. Hierdie trosse is tussen 600 en 800 miljoen jaar oud, wat hulle die perfekte proefpersone maak. Deur die aantal sub-Neptunus-planete in hierdie trosse met ouer sterre te vergelyk, kon die wetenskaplikes aflei dat fotoverdamping nie in Praesepe en Hyades plaasgevind het nie. Dit impliseer dat kernaangedrewe massaverlies die dominante meganisme vir hierdie planete is.

Interessant genoeg het die navorsers ontdek dat byna 100% van die sterre in Praesepe en Hyades steeds sub-Neptunus-planete of planeetkandidate in hul wentelbane het, wat aandui dat hierdie planete daarin geslaag het om hul atmosfeer te behou. Daarteenoor het slegs 25% van sterre in ouer swerms (meer as 800 miljoen jaar oud) wentelende sub-Neptunes.

Hierdie studie bied waardevolle insigte in die evolusie van eksoplanete en help om die ontbrekende eksoplanete tussen super-aarde en sub-Neptunes te verduidelik. Verdere navorsing in hierdie veld kan ons nader bring aan die begrip van die komplekse prosesse wat hierdie verre wêrelde vorm.

Algemene vrae

Wat is eksoplanete?

Eksoplanete is planete wat om sterre buite ons sonnestelsel wentel. Hulle kom in verskillende groottes en samestellings voor, wat wetenskaplikes 'n kykie in die uitgestrektheid van die heelal bied.

Wat is die "vermiste" eksoplaneetgaping?

Die ontbrekende eksoplaneetgaping verwys na die afwesigheid van planete wat tussen die groottereeks van super-aarde en sub-Neptunes val. Wetenskaplikes was verward oor hierdie gaping en het die redes daaragter ondersoek.

Hoe verloor eksoplanete hul atmosfeer?

Eksoplanete kan hul atmosfeer verloor deur meganismes soos kernaangedrewe massaverlies en fotoverdamping. In kernaangedrewe massaverlies stoot bestraling van 'n planeet se warm kern sy atmosfeer geleidelik weg. Fotoverdamping vind plaas wanneer 'n planeet se atmosfeer deur die intense bestraling van sy gasheerster weggewaai word.

Wat het die onlangse studie oor hierdie vermiste eksoplanete aan die lig gebring?

Die studie dui daarop dat die vermiste eksoplanete sub-Neptunes kan wees wat hul atmosfeer mettertyd verloor het. Deur data van sterreswerms van verskillende ouderdomme te vergelyk, het die navorsers bewyse gevind wat kerngedrewe massaverlies ondersteun as die dominante meganisme vir die krimp en verdwyning van hierdie planete se atmosfeer.