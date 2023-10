NASA se stelselwye veiligheidsprojek bevorder risikobestuur en veiligheidsversekering in lugvaart

opsomming:

NASA se System-Wide Safety (SWS)-projek het onlangs 'n groot mylpaal voltooi met die suksesvolle implementering van Technical Challenge 1 (TC-1): In-Time Terminal Area Risk Management. Hierdie geleentheid het die belangrikste wegneemetes en tegnologie-demonstrasies van TC-1 ten toon gestel, en belanghebbendes en vennote betrek by besprekings oor die potensiaal van die gereedskap, tegnieke en prosesse wat in die projek ontwikkel is. Die TC-1-vermoëns het ten doel om opkomende risiko's proaktief te identifiseer en veiligheidsmarges te monitor om ongelukke en voorvalle te voorkom. Hierdie nuwe tegnologieë gebruik risikobepalingalgoritmes, voorspellende modellering en gevorderde data-analisemetodes om huidige veiligheidsbestuurstelsels te verbeter en toekomstige bedryfstelsels te vorm.

Een van die belangrikste prestasies van TC-1 is die ontwikkeling en demonstrasie van metodes om risikobestuur en veiligheidsversekeringsprosesse te verbeter deur risiko's en oorsaaklike faktore te identifiseer voordat ongelukke of voorvalle plaasvind. Geïntegreerde risikobepalingsvermoëns is gevestig om bedrywighede in terminale gebiede te monitor en te evalueer, deur gebruik te maak van gevorderde data-analise en voorspellende modelontwikkeling. Daarbenewens het TC-1 met vennote saamgewerk om Masjienleer-analise-nutsmiddels te ontwikkel wat operasionele risiko's identifiseer en karakteriseer, data monitor en integreer, risikoversagtingstrategieë evalueer en oorsaaklike en bydraende faktore bepaal.

Die bevindinge van TC-1 is grondliggend vir die res van die SWS tegniese uitdagings. Die projek berei die weg vir die komende Tegniese Uitdaging 6 (TC-6), wat daarop gemik is om voort te bou op die vordering wat in TC-1 gemaak is en die veiligheidsuitdagings wat die transformerende lugvaartbedryf in die gesig staar, aan te spreek. Die SWS-projek brei sy waardering uit na die subprojekbestuurders en koördineerders wat die suksesvolle voltooiing van TC-1 moontlik gemaak het.

(Bron: NASA se System-Wide Safety-projek)