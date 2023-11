NASA onthul 'n buitengewone beeld van die heelal

NASA het onlangs 'n ontsagwekkende beeld van die kosmos onthul, wat 'n vlak van detail vertoon wat nog nooit tevore gesien is nie. Hierdie merkwaardige visualisering is moontlik gemaak deur data van twee ruimteteleskope wat bekend is vir hul krag en akkuraatheid te kombineer: die James Webb-ruimteteleskoop en die Hubble-ruimteteleskoop.

Die uitgestalde prent beklemtoon 'n botsing in die verte tussen twee sterrestelselswerms. Wat hierdie visualisering onderskei, is die sintese van infrarooi data wat deur die James Webb-ruimteteleskoop vasgelê is en sigbare ligwaarnemings vanaf die Hubble-ruimteteleskoop. Hierdie kombinasie van verskillende liggolflengtes gee die prentjie 'n skitterende, kaleidoskopiese effek.

Hierdie spesifieke sterrestelselswerms, aangewys MACS0416, woon ongeveer 4.3 miljard ligjare weg van die Aarde af. Wetenskaplikes wat hierdie formasies bestudeer, voorspel dat hulle uiteindelik sal saamsmelt en 'n selfs groter groep vorm.

Interessant genoeg het die sterrekundiges wat by hierdie uitgebreide navorsing betrokke is, hierdie kosmiese ensemble liefdevol die "Kersboomsterrestelselgroepering" genoem. Hierdie bynaam is afgelei van die trosse se kenmerkende kleurvolle en flikkerende ligte, wat herinner aan 'n feestelike boom wat met glinsterende ornamente versier is.

Die NASA-aankondiging bevat veelvuldige beelde wat die Kersboomsterrestelselgroepering vanuit verskillende hoeke vasvang. Een van hierdie beelde bied 'n vergrote aansig van 'n agtergrondsterrestelsel, met 'n ster met die speelse bynaam "Mothra".

Volgens navorsers se skattings het Mothra ongeveer 11 miljard jaar gelede bestaan, ongeveer 3 miljard jaar na die oerknal. Om dit in perspektief te plaas, het ons eie son, saam met die vorming van die sonnestelsel, ongeveer 4.6 miljard jaar gelede vorm aangeneem, wat saamgeval het met die aarde se skepping.

Hierdie sterrestelselswerms, verewig in hierdie buitengewone beelde, is deel van NASA se Frontier Fields-program, 'n omvattende verkenning van die heelal se diepste uithoeke. Hierdie onderneming, wat in 2014 met die Hubble-ruimteteleskoop begin is, het waardevolle insigte in ons kosmiese oorsprong verskaf.

