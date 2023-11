Nuwe NASA Mission PACE sweep in met Climate Science Innovation

NASA se Plankton, Aerosol, Cloud, and Ocean Ecosystem (PACE) ruimtetuig het sy reis van NASA se Goddard Space Flight Centre in Maryland na die Astrotech Spacecraft Operations-fasiliteit in Florida voltooi. Ingenieurs en tegnici wag gretig op die koms van PACE om die grondtoerusting voor te berei vir aflaai en verwerking. Die ruimtetuig sal dan brandstof en finale inkapseling ondergaan voor sy verwagte lansering vroeg in 2024.

PACE se komende missie op 'n SpaceX Falcon 9-vuurpyl sal daarop fokus om die ingewikkelde verhouding tussen die oseaan en die atmosfeer te ondersoek. Deur die uitruil van koolstofdioksied tussen hierdie twee komponente te bestudeer, beoog die missie om NASA se begrip van seebiologie, atmosferiese aërosole, luggehalte en klimaat te verbeter. Met meer as twee dekades van wêreldwye satellietwaarnemings, verteenwoordig PACE 'n beduidende vooruitgang in NASA se pogings om die aarde se ekosisteme te verken.

Die PACE-projek, wat deur NASA se Goddard Space Flight Centre bestuur word, speel 'n belangrike rol in die uitbreiding van ons begrip van klimaatwetenskap. Die missie strook met NASA se verbintenis tot die insameling van belangrike data om klimaatsverandering en die impak daarvan op die planeet aan te spreek. Deur die oseaan- en atmosferiese interaksies volledig te ondersoek, het PACE die potensiaal om ons insigte in koolstofdioksieddinamika te verdiep en waardevolle inligting vir klimaatmonitering en -modellering te verskaf.

Algemene vrae (FAQ):

V: Waarvoor staan ​​PACE?

A: PACE staan ​​vir Plankton, Aerosol, Cloud, and ocean Ecosystem.

V: Wanneer is PACE geskeduleer vir bekendstelling?

A: PACE is daarop gemik om vroeg in 2024 bekend te stel.

V: Wat is die rol van die PACE-missie?

A: Die missie het ten doel om die uitruil van koolstofdioksied tussen die see en die atmosfeer beter te verstaan, die seebiologie en atmosferiese aërosolwaarnemings te verbeter, en luggehalte en klimaatverwante metings te ondersoek.

V: Waar word die PACE-projek bestuur?

A: Die PACE-projek word deur NASA se Goddard Space Flight Centre bestuur.

V: Watter agentskap is verantwoordelik vir die bestuur van die bekendstellingsdiens vir die PACE-missie?

A: Die lanseerdiens vir die PACE-sending word bestuur deur NASA se Launch Services Program, gebaseer by Kennedy Space Center.

Bron: NASA, verkry vanaf https://phys.org/