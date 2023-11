NASA se beeld X-straal Polarimetrie Explorer ontdek 'Spookagtige Kosmiese Hand'

Die geheimenisse van die ruimte bly ons verstom, selfs al ontdek ons ​​meer en meer geheime. Ruimte-agentskappe soos NASA is toegewy aan die verkenning van die groot onbekende, en in 2021 het hulle die Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), 'n ruimtesterrewag wat ontwerp is om die polarisasie van kosmiese X-strale te meet. As deel van sy missie het IXPE onlangs 'n interessante ontdekking gemaak - 'n pragtige pulsarwindnewel wat 'n treffende ooreenkoms met 'n benige menslike hand het.

Met die naam MSH 15-52, het NASA dit gepas die 'spookagtige kosmiese hand' genoem. Hierdie eteriese struktuur is die eerste keer in 2001 deur NASA se Chandra X-straalsterrewag waargeneem, wat aan die lig gebring het dat die pulsarwindnewel wat die pulsar PSR B1509-58 vergesel het soos 'n menslike hand gelyk het. Nou het die IXPE MSH 15-52 selfs van naderby bekyk, 'n rekordbrekende 17 dae daaraan bestee om dit waar te neem, wat dit die langste waarneming van 'n enkele voorwerp sedert sy bekendstelling maak.

Die data wat deur IXPE ingesamel is, het aan navorsers die eerste kaart ooit verskaf van die magnetiese veld binne die 'hand'. Soos gelaaide deeltjies langs die magneetveld beweeg, bepaal hulle die vorm van die newel, baie soos die bene in 'n menslike hand. "Die IXPE-data gee ons die eerste kaart van die magnetiese veld in die hand," het Roger Romani van Stanford Universiteit, wat die studie gelei het, gesê.

Een merkwaardige bevinding uit die waarnemings is die konsekwent hoë vlak van polarisasie in groot streke van MSH 15-52. Die hoeveelheid polarisasie het die maksimum vlak bereik wat uit teoretiese berekeninge verwag word, wat die teenwoordigheid van 'n merkwaardig reguit en eenvormige magneetveld aandui. Hierdie streke van die pulsarwindnewel vertoon min turbulensie, 'n fassinerende eienskap wat nuwe vrae laat ontstaan ​​oor die meganismes wat werk.

Hierdie ontdekking wys die veelvlakkige aard van X-straalverkenning uit. Terwyl X-strale hoofsaaklik bekend is vir hul mediese toepassings, openbaar hul gebruik in ruimteverkenning verborge aspekte van die heelal, wat lei tot 'n dieper begrip van kosmiese verskynsels.

Vrae:

V: Wat het die Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) ontdek?

A: IXPE het 'n pulsarwindnewel ontdek wat lyk soos 'n benige menslike hand, genaamd MSH 15-52, tydens sy waarneming van 17 dae.

V: Wat is die betekenis van die magneetveld binne die newel?

A: Die magneetveld bepaal die vorm van die newel, baie soos die bene in 'n menslike hand.

V: Wat dui die gepolariseerde aard van X-strale in die newel aan?

A: Die hoë polarisasie dui op die teenwoordigheid van 'n reguit en eenvormige magnetiese veld, met minimale turbulensie.

V: Hoe verskil die gebruik van X-strale in ruimteverkenning van hul mediese toepassings?

A: X-strale in ruimteverkenning openbaar verborge inligting oor die heelal wat andersins onsigbaar is.