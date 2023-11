NASA neem pragtige beelde van die aarde se atmosfeer tydens sonsverduistering

NASA het asemrowende beelde vrygestel wat die aarde se atmosfeer vertoon wat deur strale van die son tydens 'n ringvormige sonsverduistering verlig word. Die foto is geneem vanaf die Internasionale Ruimtestasie, sowat 260 myl bokant die sentrale Verenigde State.

In die nuut vrygestelde beeld, heel links, is die skitterende ligte van Chicago sigbaar, beklemtoon deur die teenwoordigheid van Lake Michigan. Heel regs, wat deur 'n paar wolke opkom, lê die betowerende gloed van die Dallas Fort Worth-metropolitaanse gebied.

Gevang deur NASA-ruimtevaarder Jasmin Moghbeli, vertoon die foto nie net die helder skoonheid van ons planeet nie, maar bied ook 'n blik op die maan in die verte. Daarbenewens kan 'n betowerende aurora heel regs van die beeld gesien word, wat verder bydra tot die boeiende toneel.

Tydens haar sending na die Internasionale Ruimtestasie het Moghbeli, 'n Amerikaanse Marine Corps-toetsvlieënier, daarin geslaag om verskeie ontsagwekkende beelde vas te vang wat toeskouers in verwondering gelaat het.

Hierdie onlangse beelde uit die buitenste ruimte herinner ons aan die betowerende skoonheid en uitgestrektheid van ons planeet. Hulle stel ons in staat om die verstommende kompleksiteit en delikate balans wat in die aarde se atmosfeer bestaan, te waardeer.

Terwyl NASA aanhou om die ruimte te verken en merkwaardige foto's te neem, is ons bevoorreg om hierdie ongelooflike oomblikke vanuit die gemak van ons eie huise te aanskou. Ons planeet hou nooit op om ons te verstom met sy buitengewone natuurwonders nie.

FAQ

Wat is 'n ringvormige sonsverduistering?

’n Ringvormige sonsverduistering vind plaas wanneer die maan die son gedeeltelik bedek en ’n ring sonlig om sy kante sigbaar laat.

Hoe ver bokant die sentrale Verenigde State is die beelde geneem?

Die beelde is geneem vanaf die Internasionale Ruimtestasie, ongeveer 260 myl bokant die sentrale Verenigde State.

Wie het die foto's geneem?

Die beelde is vasgevang deur die NASA-ruimtevaarder Jasmin Moghbeli, 'n Amerikaanse Marine Corps-toetsvlieënier.

Wat is 'n aurora?

'n Aurora is 'n natuurlike ligvertoning in die Aarde se lug, wat tipies in poolstreke waargeneem word. Dit vind plaas as gevolg van die interaksie tussen sondeeltjies en die Aarde se magneetveld.

Bron: Fox News Digital – www.foxnews.com/lifestyle