Asteroïde-monsterterugkeerkapsule kom suksesvol in Utah aan

’n Pieringvormige kapsule wat asteroïedfragmente bevat wat leidrade oor die geboorte van die sonnestelsel kan bevat, het suksesvol in die aarde se atmosfeer neergedaal en in Utah geland. Die monster-terugkeerkapsule, wat 110 pond geweeg het en 31 duim breed was, is ná 'n reis van sewe jaar, vier miljard myl uit die OSIRIS-REx-ruimtetuig vrygelaat. Dit het 'n halfpond klippe en grond bevat wat van 'n asteroïde bekend as Bennu in 2020 versamel is.

Tydens sy afkoms het die kapsule temperature van meer as 5,000 32 grade en 'n remkrag XNUMX keer die swaartekrag verduur. Dit het egter sy valskerms suksesvol ontplooi en veilig by die Utah-toets- en oefenbaan wes van Salt Lake City geland.

Herstelspanne van Lockheed Martin en die Utah-toets- en oefenreeks het vinnig by die landingsplek aangekom om die kapsule te inspekteer vir enige tekens van skade of besoedeling. Daar is vasgestel dat die kapsule ongeskonde was en daar was geen breuke wat besoedeling kon inlaat nie.

Die kapsule is toe na 'n tydelike skoon kamer vervoer, waar dit uitmekaar gehaal sal word en die monsters voorberei sal word vir verskeping na die Johnson Space Centre in Houston. Die monsters, wat die grootste versameling buiteaardse materiaal sedert die Apollo-maanprogram is, sal gedetailleerde ontleding ondergaan om insigte te gee oor die vroeë vorming van die sonnestelsel.

Wetenskaplikes hoop dat die monsters sal help om vrae te beantwoord oor hoekom die aarde 'n bewoonbare wêreld is en hoe die bestanddele vir lewe op ons planeet aangekom het. Hulle glo dat koolstofryke asteroïdes soos Bennu hierdie materiale na die aarde gebring het tydens die vroeë stadiums van die sonnestelsel se vorming.

Algehele, die suksesvolle landing van die asteroïde monster-terugkeerkapsule is 'n belangrike mylpaal in NASA se verkenning van asteroïdes en hul potensiële rol in die oorsprong van lewe op aarde.

Bronne:

– NASA