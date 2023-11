NASA nooi ruimte-entoesiaste uit om hul name na die diep ruimte te stuur

NASA bied 'n opwindende geleentheid vir ruimte-entoesiaste om hul name by die Europa Clipper-ruimtetuig te kry, wat 'n reis van 1.8 miljard myl sal onderneem om Jupiter se maan, Europa, te verken. Hierdie unieke veldtog, genaamd “Message in a Bottle” deur NASA, stel individue in staat om deel te wees van hierdie geskiedkundige missie deur bloot hul name op die ruimte-agentskap se amptelike webwerf in te dien.

Sedert die bekendstelling van die veldtog is byna 700,000 1 name reeds ingedien, wat die geweldige belangstelling en opwinding rondom hierdie poging toon. Sodra al die name versamel is, sal die bekwame tegnici by NASA se Jet Propulsion Laboratory in Suid-Kalifornië dit op 'n sentimetergrootte silikon-mikroskyfie met 'n elektronstraal ets. Elke reël teks sal ongelooflik klein wees en minder as 1000/75ste van die breedte van 'n menslike haar meet, op net XNUMX nanometer.

Vergesel van die name op die mikroskyfie sal die veelseggende gedig getiteld "In Praise of Mystery," geskryf deur die Amerikaanse digter Laureate Ada Limón om die sending te herdenk. Hierdie piepklein mikroskyfie, wat aan 'n metaalplaat vasgemaak is, sal uiteindelik aan die buitekant van die Europa Clipper-ruimtetuig geheg word. Terwyl die ruimtetuig ongeveer 50 naby verbyvlugte van Europa aanpak, sal dit hierdie "boodskap in 'n bottel" saam met sy loonvrag van wetenskaplike instrumente dra.

Die primêre doel van die Europa Clipper-sending is om belangrike data oor Europa se ondergrondse oseaan, ysige kors en atmosfeer in te samel om lig te werp op die potensiaal vir lewe op hierdie intrigerende maan. Met sy halfmiljard myl se wentelbane sal die ruimtetuig onvermoeid onskatbare inligting aan wetenskaplikes op Aarde oordra. Tans word die finale samestelling van die Europa Clipper by NASA se Jet Propulsion Laboratory voltooi, waarna dit na NASA se Kennedy Space Centre in Florida vervoer sal word vir sy geskeduleerde bekendstelling in Oktober 2024.

Vrae:

V: Hoe kan ek my naam indien om op die Europa Clipper-ruimtetuig ingesluit te word?

A: Jy kan jou naam indien deur NASA se amptelike webwerf te besoek en die instruksies op die indieningsbladsy te volg.

V: Wat is die "Boodskap in 'n bottel"-veldtog deur NASA?

A: Die "Boodskap in 'n bottel"-veldtog laat individue toe om hul name op 'n mikroskyfie te laat geëts wat aan die Europa Clipper-ruimtetuig geheg sal word, wat Jupiter se maan, Europa, sal verken.

V: Wat is die doel van die Europa Clipper-sending?

A: Die Europa Clipper-sending is daarop gemik om data oor Europa se ondergrondse oseaan, ysige kors en atmosfeer in te samel om te bepaal of die maan moontlik lewe kan ondersteun.