NASA kanselleer ruimtewandeling weens ruimtestasielek

NASA het 'n ruimtewandeling wat vir Donderdag 12 Oktober beplan is, gekanselleer nadat 'n lek van ammoniakkoelmiddel vroeër hierdie week op die Russiese Nauka-wetenskapmodule opgespoor is. Hierdie voorsorgmaatreël is getref om die veiligheid van ruimtevaarders en toerusting op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) te verseker.

Amptenare van NASA het verklaar dat ingenieurs- en vlugbeheerspanne data en videomateriaal van die lekkasie hersien. Die lekkasie, wat nou gestop het, is bevestig deur Roscosmos-vlugbeheerders en NASA se eksterne stasie-kamera-aansigte. Ruimtewandelings met drywende ammoniakvlokkies vereis ekstra stappe om besoedeling te voorkom. Die oorsaak van die lekkasie word nog ondersoek.

Roscosmos, die Russiese ruimte-agentskap, beplan om twee ruimtevaarders opdrag te gee om die verkoeler te kontroleer tydens 'n voorheen beplande ruimtewandeling op 25 Oktober. Beide NASA en Roscosmos het beklemtoon dat die lekkasie nie 'n wesenlike impak op ruimtestasiebedrywighede gehad het nie.

Die kansellasie van die ruimtewandeling sal geringe instandhouding op die ISS vertraag, sowel as toetse ter ondersteuning van toekomstige maanverkenning. Die ruimtewandeling was bedoel vir NASA-ruimtevaarder Loral O'Hara en Europese Ruimteagentskap-ruimtevaarder Andreas Mogensen om monsters vir ontleding te versamel. Hulle was ook veronderstel om 'n hoë-definisie kamera te vervang, wat wys wat moontlik kan wees met die beplande maan wentelstasie genaamd Gateway.

Die vertraging raak ook 'n mylpaal tweede Amerikaanse segment instandhouding ruimtewandeling geskeduleer vir later in Oktober. Die ruimtewandeling, met O'Hara en NASA-ruimtevaarder Jasmin Moghbeli, sou die tweede alleen-vrou-ruimtewandeling in die geskiedenis gewees het.

Die Nauka-koelmiddellek is die derde in Russiese ISS-toerusting die afgelope jaar. Russiese amptenare het voorgestel dat die lekkasies in die Soyuz- en Progress-ruimtetuie waarskynlik weens mikrometeoroïedaanvalle was. Die ondersoek na die Nauka-lek duur voort.

Bronne:

- NASA

– Roskosmos

Definisies:

– Ammoniakkoelmiddel: 'n Stof wat gebruik word om temperatuur in die verkoelingstelsels van ruimtetuie te reguleer.

– Internasionale Ruimtestasie (ISS): ’n Ruimtestasie wat dien as navorsingslaboratorium en leefruimte vir ruimtevaarders van verskillende lande.

– Ruimtewandeling: 'n Aktiwiteit waarin ruimtevaarders die ruimtetuig verlaat en die ruimte aandurf om take uit te voer.

– Radiator: 'n Toestel wat gebruik word om hitte van een medium na 'n ander oor te dra.

– Mikrometeoroïedaanvalle: Botsings tussen klein deeltjies in die ruimte en ruimtetuie of ander voorwerpe.

– Roscosmos: Die Russiese ruimte-agentskap wat verantwoordelik is vir ruimteverkenning en navorsing.

Image Bron:

- Beeldkrediet: NASA