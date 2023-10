The Mysteries of Psyche, 'n asteroïde ryk aan metaal

NASA se onlangse bekendstelling van sy sending na Psyche, 'n asteroïde wat in die hoof-asteroïdegordel geleë is, het die nuuskierigheid van wetenskaplikes geprikkel. Psyche, wat die eerste keer in 1852 ontdek is, word vermoedelik hoofsaaklik uit yster, nikkel en silikate saamgestel. Dit kan selfs die blootgestelde kern van 'n antieke planetesimaal wees.

Met die hulp van die Johns Hopkins Universiteit se Laboratorium vir Toegepaste Fisika se Gammastraal- en Neutronspektrometer, poog die ruimtetuig om die chemiese elemente wat op Psyche se oppervlak voorkom met hoë presisie op te spoor. Wetenskaplikes hoop om te ontdek of Psyche eens 'n planeetkern was met 'n aktiewe dinamo, wat 'n magnetiese veld genereer.

Met die ruimtetuig se aankoms in Augustus 2029 sal dit vir twee jaar op 'n afstand van sowat 700 km om Psyche wentel. Gedurende hierdie tyd sal sy instrumente die oppervlak karteer en na bewyse van 'n antieke magnetiese veld soek.

Volgens Thomas Prettyman, 'n mede-ondersoeker by die Planetary Science Institute, vereis kernvorming hitte en smelting, met digte metaalfases wat van silikate skei en na die middel van die liggaam wegsak. Psyche se interne hittebron is waarskynlik die verval van kortstondige radio-isotope wat deur nabygeleë supernovas geproduseer word. Soos hierdie isotope verval het, het Psyche afgekoel en 'n kern, mantel en kors gevorm. Die buitenste lae silikaat kon deur impakte weggestroop gewees het, wat moontlik die kern openbaar selfs terwyl dit gedeeltelik gesmelt was.

Om die elementêre samestelling op Psyche se oppervlak te bestudeer, ontleed die Gammastraal- en Neutronspektrometer energie-emissies van kosmiese strale en hoë-energiedeeltjies. Die uitgestraalde neutrone en gammastrale kan die teenwoordigheid van spesifieke elemente aandui. Germanium, 'n digte element, word in die spektrometer gebruik om die gammastrale wat daarin stop, op te spoor. Hierdie stopenergie skep 'n elektriese sein wat met presisie-elektronika gemeet kan word.

Die opsporing van hoë yster- en nikkeloorvloede kan 'n kernagtige oorsprong vir Psyche voorstel. Die teenwoordigheid van swael sou interessante vulkanisme impliseer. Daarbenewens, deur die bestudering van Psyche se magnetiese veld, kan wetenskaplikes insig in sy geskiedenis kry. As hitte-gedrewe sirkulasie van geleidende vloeibare metaal binne die kern plaasgevind het, kon 'n sterk magnetiese veld opgewek gewees het. Die ruimtetuig se magnetometer sal na bewyse van hierdie dinamo soek.

Die insameling van primêre wetenskapdata sal in 2030 begin wanneer die ruimtetuig 'n lae hoogte wentelbaan om Psyche bereik. Teen daardie tyd hoop wetenskaplikes om 'n omvattende begrip van Psyche se samestelling te hê. Die sending het opwinding onder wetenskaplikes gegenereer, aangesien hierdie metaalryke asteroïde baie onbekendes bevat. Die oppervlak van Psyche, met sy potensiële impakkraters en metaallawavloei, sal na verwagting 'n boeiende gesig wees.

Oor die algemeen het die studie van Psige die potensiaal om waardevolle insigte te bied in die vroeë geskiedenis van ons sonnestelsel en die prosesse wat gelei het tot die vorming van hemelliggame.

