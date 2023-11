Nuwe artikel: Die onbeplande reis van NASA se ruimtevaarder-gereedskapsak

In 'n ongewone wending van gebeure het 'n gereedskapsak wat aan 'n NASA-ruimtevaarder behoort 'n nuwe rol as 'n satelliet aangeneem nadat dit tydens 'n onlangse ruimtewandeling losgeraak het. Hierdie onverwagse voorval het die aandag van ruimte-entoesiaste en sterrekundiges getrek, en beklemtoon die uitdagings wat ruimtevaarders in die unieke omgewing van die ruimte in die gesig staar.

Tydens 'n onderhoudstap buite die Internasionale Ruimtestasie (ISS), het NASA-ruimtevaarders Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara hul greep verloor op die waardevolle wit sak wat met gereedskap gevul is. Die gereedskapsak wentel nou ongeveer 200 myl bo die oppervlak om die aarde, en waarnemers in die Verenigde Koninkryk kan dit met teleskope of verkykers opmerk.

Terwyl kommer oor ruimterommel geopper is, het NASA-amptenare gerusgestel dat die gereedskapsak nie 'n onmiddellike bedreiging vir die ISS of ander satelliete in 'n wentelbaan inhou nie. Die agentskap monitor sy baan aktief en voorspel dat dit vir 'n paar maande in 'n wentelbaan sal bly.

Hierdie voorval dien as 'n herinnering aan die kompleksiteite en onverwagte struikelblokke wat tydens ruimtemissies kan ontstaan, selfs met die mees noukeurig beplande take. Terwyl die gereedskapsak se reis voortduur, word ruimte-entoesiaste en sterrekundiges betower deur sy tydelike wentelbaanverblyf.

Dit is nie die eerste keer dat ruimtevaarders rat in die ruimte verloor nie. NASA-ruimtevaarder Ed White het 'n spaarhandskoen verloor tydens die eerste Amerikaanse ruimtewandeling in 1965. In 2008 het NASA-ruimtevaarder Heidemarie Stefanyshyn-Piper ook per ongeluk 'n gereedskapsak laat val, en in 2017 het twee NASA-ruimtevaarders 'n stuk termiese afskerming verloor terwyl hulle herstelwerk gedoen het.

NASA ondersoek tans die voorval en implementeer bykomende veiligheidsmaatreëls om te verhoed dat sulke gebeure tydens toekomstige ruimtewandelings plaasvind. Intussen is die gereedskapsak as ruimterommel geklassifiseer en die identifiseerder 58229/ 1998-067WC toegeken.

Vrae:

V: Is die gereedskapsak 'n bedreiging vir die Internasionale Ruimtestasie of ander satelliete?

A: Nee, volgens NASA-amptenare hou die gereedskapsak geen onmiddellike bedreiging vir die ISS of ander satelliete in 'n wentelbaan in nie.

V: Hoe kan waarnemers die werktuigsak se wentelbaan naspoor?

A: Die gereedskapsak kan met teleskope of verkykers waargeneem word, veral in die Verenigde Koninkryk.

V: Is dit die eerste keer dat ruimtevaarders rat in die ruimte verloor?

A: Nee, daar was vorige gevalle waar ruimtevaarders onbedoeld toerusting verloor het tydens ruimtewandelings.

V: Watter maatreëls tref NASA om soortgelyke voorvalle te voorkom?

A: NASA ondersoek die voorval en implementeer verbeterde veiligheidsmaatreëls vir toekomstige ruimtewandelings.

V: Hoe lank word verwag dat die gereedskapsak in 'n wentelbaan sal bly?

A: NASA voorspel dat die gereedskapsak vir 'n paar maande in 'n wentelbaan sal bly voordat dit in die Aarde se atmosfeer disintegreer.