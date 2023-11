Nuwe ontdekking: Gereedskapsak verlore deur NASA Ruimtevaarders sigbaar in die Britse lug

’n Merkwaardige gebeurtenis in ruimteverkenning het ontvou, wat die aandag van lugkykers in die Verenigde Koninkryk geboei het. NASA-ruimtevaarders Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara het per ongeluk 'n gereedskapsak misplaas terwyl hulle aan 'n sonpaneelherstelsending aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) gewerk het. Nou, hierdie misplaaste gereedskapsak is veral sigbaar in 'n wentelbaan om die Aarde, en bied 'n unieke skouspel vir almal wat belangstel in die geheimenisse van die kosmos.

Vooraanstaande sterrekundiges van die bekende Virtuele Teleskoopprojek het die gereedskapsak suksesvol geïdentifiseer, wat entoesiaste toegerus met verkykers of teleskope in staat stel om dit waar te neem terwyl dit grasieus deur die naghemel beweeg. Die sak, met 'n aktetas-grootte struktuur en aangewys as ruimterommel met die identifikasienommer 58229/1998-067WC, is in die nabyheid van die ISS opgemerk.

Om hierdie buitengewone gesig te aanskou, het inwoners van Suid-Brittanje die beste geleentheid om die ontwykende gereedskapsak gedurende 'n spesifieke tydraamwerk te bekyk. As weerstoestande dit toelaat, kan waarnemers Dinsdag tussen 6.24:6.34 en 24:5.30 'n blik daarvan kry. Die optimale tydperk om hierdie hemelse skouspel te aanskou is egter op 5.41 November, van XNUMX:XNUMX tot XNUMX:XNUMX.

Terwyl ruimteverkenning dikwels op tegnologiese vooruitgang en wetenskaplike navorsing fokus, herinner hierdie merkwaardige gebeurtenis ons aan die onvoorspelbare en ontsagwekkende aard van die heelal. Die toevallige ontdekking van die gereedskapsak deur die Japannese ruimtevaarder Satoshi Furukawa voeg 'n intrige element by die storie. In 'n onverwagte wending het Furukawa eintlik probeer om 'n beeld van Mount Fuji vanaf die ISS vas te vang toe hy die verlore item per ongeluk afgeneem het.

Vrae:

V: Hoe kan ek die gereedskapsak sien?

A: As jy 'n verkyker of 'n teleskoop het, kyk na die lug gedurende die aangewese tye en, as die weer dit toelaat, kan jy 'n blik op die gereedskapsak kry.

V: Is die gereedskapsak gevaarlik?

A: Die gereedskapsak word as ruimterommel geklassifiseer, maar die visuele voorkoms daarvan hou geen onmiddellike gevaar in nie.

V: Hoe het die ruimtevaarders hul gereedskapsak verloor?

A: Terwyl onderhoud aan 'n sonpaneel gedoen is, is die sak per ongeluk misplaas en daarna in die ruimte vrygelaat.

V: Kan ek steeds die gereedskapsak na die gespesifiseerde datums waarneem?

A: As gevolg van die onvoorspelbare aard van sy wentelbaan en potensiële veranderinge in atmosferiese toestande, kan sigbaarheid buite die gegewe tydsberekeninge verskil.