Twee NASA-ruimtevaarders voltooi historiese ruimtewandeling buite die internasionale ruimtestasie

In ’n geskiedkundige oomblik vir ruimteverkenning het twee NASA-ruimtevaarders hul eerste ruimtewandeling saam buite die Internasionale Ruimtestasie (ISS) suksesvol voltooi. Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara het geskiedenis gemaak as die vierde paar vroue wat 'n volvroulike buitevoertuigaktiwiteit (EVA) in die ruimte uitvoer.

Tydens die ruimtewandeling het Moghbeli en O'Hara 'n laer vervang om die behoorlike rotasie van die sonreekse op die ISS te verseker. Hulle het ook ander instandhoudingsaktiwiteite uitgevoer om die ruimtestasie in optimale toestand te hou. Weens tydsbeperkings kon hulle egter nie die beplande taak voltooi om 'n elektroniese boks van 'n kommunikasie-antenna te verwyder nie.

Moghbeli en O'Hara het hul ruimtewandeling begin deur hul ruimtepakke na batterykrag oor te skakel, wat amptelik die EVA begin het. Hulle het toe hul take verdeel, met Moghbeli wat daarop gefokus het om 'n hanteringstoebehore te verwyder om plek te maak vir die installering van 'n bykomende ISS-uitrol-sonkragstelsel. Sy het ook die webwerf gedokumenteer waar die nuwe skikking bygevoeg sou word. Aan die ander kant het O'Hara gewerk aan die vervanging van een van die uitschuiflagersamestellings op 'n sonkrag-alfa-draailas aan die bakboordkant van die ruimtestasie se ruggraatkap.

Ten spyte van 'n paar probleme met die losmaak van die boute wat die gedegradeerde trollager in plek hou, het O'Hara en Moghbeli die vervanging suksesvol voltooi. Moghbeli het toe 'n ethernet-kabel reggetrek, terwyl O'Hara die renring gesmeer het voordat hy die ekstra trollager geïnstalleer het.

Nadat hulle hul primêre take voltooi het, het die ruimtevaarders voortgegaan om 'n elektroniese boks, genaamd die Radio Frequency Group (RFG), voor te berei vir verwydering tydens 'n toekomstige ruimtewandeling. Teen die einde van die ruimtewandeling het O'Hara 'n geringe probleem met haar kommunikasiediens aangemeld, maar het bevestig dat dit nie haar visie beïnvloed nie.

Met hul take voltooi, het Moghbeli en O'Hara na die lugsluis van die ISS teruggekeer. Die ruimtewandeling het altesaam 6 uur en 42 minute geduur, wat 'n suksesvolle prestasie vir beide ruimtevaarders was. Moghbeli het haar opgewondenheid uitgespreek oor die spesiale oomblik om haar eerste ruimtewandeling saam met O'Hara, vir wie sy baie bewonder, te voltooi, terwyl O'Hara die sentiment weergalm het.

Hierdie geskiedkundige ruimtewandeling is nog 'n belangrike mylpaal in die voortgesette verkenning en instandhouding van die ISS. Dit is 'n bewys van die toewyding en vaardigheid van die betrokke ruimtevaarders en demonstreer die voortgesette vooruitgang in ruimteverkenning.

FAQ

1. Wat is 'n buitevoertuigaktiwiteit (EVA)?

Buitevoertuigaktiwiteit (EVA) verwys na enige aktiwiteit wat deur ruimtevaarders buite 'n ruimtetuig uitgevoer word terwyl hulle in die ruimte is. Dit behels tipies ruimtewandelings wat uitgevoer word om verskeie take uit te voer, soos instandhouding, herstelwerk en eksperimente.

2. Hoeveel vroulike ruimtewandelings het al plaasgevind?

Daar was vier al-vroulike ruimtewandelings in die geskiedenis. Die eerste paar vroue wat 'n volvroulike ruimtewandeling gedoen het, was NASA-ruimtevaarders Christina Koch en Jessica Meir in Oktober 2019 en Januarie 2020, gevolg deur Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara in hierdie onlangse ruimtewandeling.

3. Wat is die doel van die Internasionale Ruimtestasie (ISS)?

Die Internasionale Ruimtestasie (ISS) is 'n multinasionale ruimtestasie in 'n lae Aarde-baan. Die primêre doel daarvan is om as 'n laboratorium vir wetenskaplike navorsing en eksperimentering in mikroswaartekrag te dien. Dit dien ook as 'n platform vir internasionale samewerking en tegnologiese vooruitgang in ruimteverkenning.