Nuwe artikel: Ruimtevaarders berei voor vir instandhouding van ruimtewandeling op Internasionale Ruimtestasie

Finale voorbereidings is aan die gang vir 'n instandhoudingsruimtewandeling op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) terwyl die Expedition 70-bemanning gereed maak vir die taak. Woensdag sal NASA-ruimtevaarders Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara 'n byna sewe uur lange ruimtewandeling onderneem om radiokommunikasietoerusting te verwyder en hardeware om te ruil wat die ISS se sonreekse in staat stel om die Son op te spoor.

Die ruimtewandeling, wat geskeduleer is om om 8:05 vm EDT te begin, is die eerste keer dat beide ruimtevaarders buite die ruimtestasie sal waag. Sendingbestuurders het die groen lig gegee vir NASA TV om regstreekse dekking van die geleentheid te verskaf vanaf 6:30 EDT op die agentskap se app en webwerf.

Bevelvoerder Andreas Mogensen van die Europese Ruimte-agentskap en Satoshi Furukawa van JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) het by Moghbeli en O'Hara aangesluit vir die daglange ruimtewandel-voorbereidings. Die span het standaard mediese ondersoeke ondergaan, insluitend temperatuur, bloeddruk, pols en respiratoriese ondersoeke. Daarbenewens het hulle die ruimtewandelprosedures hersien en 'n finale gereedheidskonferensie met grondspesialiste gehou.

Binne die Quest-lugsluis het die ruimtevaarders hul gereedskap en ruimtepakke gereed gemaak ter voorbereiding vir die komende ruimtewandeling. Die instandhoudingsaktiwiteit sal die 12de ruimtewandeling wees wat vanjaar by die ISS uitgevoer is.

Intussen het die ruimtestasie se drie ruimtevaarders gefokus op hul daaglikse wetenskaplike navorsing en instandhoudingstake in die Roscosmos-segment van die stasie. Vlugingenieur Oleg Kononenko het aan 'n 24-uur-sessie deelgeneem wat sy hart- en bloeddrukaktiwiteit gemeet het, terwyl die vlugingenieur Nikolai Chub opruimingstake van die vorige week se ruimtewandeling voltooi het. Vliegingenieur Konstantin Borisov het deur die loop van die dag gehelp met lewensondersteunings- en instandhoudingspligte.

