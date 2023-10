Guardians of the Galaxy Vol. 3 Verkoop tekort aan wetenskap, maar vang harte

Guardians of the Galaxy Vol. 3 het gehore bekoor met sy intergalaktiese avontuur, maar 'n onlangse ontleding deur NASA-ruimtevaarder Chris Hadfield onthul dat die film 'n paar vryhede met wetenskaplike akkuraatheid neem. Spesifiek, Hadfield wys op 'n fout in die toneel waar Star-Lord vir 'n lang tydperk sonder 'n ruimtepak in die ruimte sweef.

Hadfield verduidelik dat 'n mens wat in die ruimte gelaat word sonder enige beskerming in werklikheid net 'n kort tydjie sou hê om te lewe. Suurstof in die bloedstroom sal binne 15 sekondes dreineer, wat bewusteloosheid veroorsaak, en binne 90 sekondes sal die liggaam permanente skade ervaar wat tot die dood lei. Terwyl die rolprent dramatiese visuele effekte soos gesigsblaas en ryp op Star-Lord se gesig uitbeeld, voer Hadfield aan dat dit nie in so 'n uiterste mate sal voorkom nie.

Hy merk ook op dat die scenario meer aanneemlik sal wees vir 'n karakter soos Groot, aangesien 'n gevoelsboom dalk in die ruimte kan oorleef sonder om dieselfde negatiewe gevolge as 'n mens te ly.

Dit is die moeite werd om te noem dat Guardians of the Galaxy Vol. 3 is nie die eerste rolprent in die reeks wat karakters in gevaar in die ruimte uitbeeld nie. In die eerste Guardians of the Galaxy-film het beide Gamora en Star-Lord 'n gevaarlike voorval in die ruimte gehad waar hul vlees oorgevries het. Terwyl die filmmakers sekere realistiese aspekte soos Star-Lord se gesigswelling insluit om die emosionele impak te versterk, erken Hadfield dat die film dalk nie totale wetenskaplike realisme bereik nie.

Ten spyte van die wetenskaplike onakkuraathede, Guardians of the Galaxy Vol. 3 bly 'n bevredigende slot van die Guardians-trilogie, wat gehore boei met sy kosmiese reis en emosionele intensiteit.

