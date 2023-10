Sonsverduistering vasgevang vanaf die Internasionale Ruimtestasie

’n Onlangse sonsverduistering het ’n verstommende skouspel verskaf vir lugkykers op Aarde sowel as diegene aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Op 14 Oktober het 'n smal stuk land vanaf die Oregon-kus tot by Sentraal- en Suid-Amerika 'n ringvormige sonsverduistering ervaar, waar die maan die son gedeeltelik geblokkeer het om 'n gloeiende "ring van vuur"-effek te skep. Baie ander het egter 'n gedeeltelike verduistering gesien, insluitend die bemanningslede op die ISS.

NASA-ruimtevaarder Jasmin Moghbeli, wat in Augustus op die ISS aangekom het as deel van SpaceX se Crew-7-sending, het 'n ongelooflike foto van die verduistering vanuit die ruimte geneem. Die beeld is gedeel deur NASA se Marshall Space Flight Centre in Alabama. Die twiet het beskryf hoe die bemanning die gebeurtenis vanaf hul uitkykpunt 260 myl bo die Aarde dopgehou het.

Ringvormige sonsverduisterings vind plaas wanneer die maan se effens elliptiese wentelbaan dit perfek in lyn bring tussen die son en die aarde. Vanweë die maan se posisie in verhouding tot die aarde, kan dit egter nie die son heeltemal bedek vanuit die perspektief van waarnemers op die grond nie. Dit lei tot 'n ring van sonlig, bekend as die "ring van vuur", wat die donker middel van die son omring.

Diegene in Noord-Amerika kan uitsien na nog 'n sonsverduistering oor minder as ses maande. Op 8 April 2024 sal 'n totale sonsverduistering oor Mexiko, die Verenigde State en Kanada plaasvind. Hierdie hoogs verwagte gebeurtenis sal lugkykers in staat stel om die ontsagwekkende verskynsel te sien dat die maan die son se skyf heeltemal blokkeer. Vir meer inligting oor die 2024-verduistering, verwys na ons omvattende verduisteringgids.

Definisies:

– Sonsverduistering: ’n Hemelse gebeurtenis waar die maan tussen die son en die aarde beweeg, wat veroorsaak dat die maan ’n skaduwee op die aarde se oppervlak gooi.

– Ringvormige sonsverduistering: 'n Soort sonsverduistering waar die maan op sy verste punt van die aarde af is en nie die son heeltemal bedek nie, wat 'n "ring van vuur"-effek skep.

– Uitkykpunt: 'n Posisie of perspektief waaruit iets waargeneem of oorweeg word.

– Elliptiese wentelbaan: Die elliptiese vorm van 'n voorwerp se pad om 'n ander voorwerp as gevolg van gravitasiekragte.

