Ruimtevaarder Frank Rubio het die Amerikaanse enkelvlug-uithourekord gebreek deur 371 dae aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) deur te bring. Dit oortref die vorige rekord van 355 dae wat deur Mark Vande Hei gehou is. Rubio, saam met die ruimtevaarders Sergey Prokopyev en Dmitri Petelin, sal op 27 September na die aarde terugkeer ná hul langdurige verblyf in die ruimte.

Oorspronklik beplan om in Maart terug te keer, moes Rubio en sy bemanningslede op die ISS bly weens 'n koelmiddellek in hul Soyuz MS-22-veerbootskip. Die lekkasie, wat vermoedelik deur 'n mikrometeoroïde impak veroorsaak is, het die bemanning gedwing om hul verblyf met ses maande te verleng. In Februarie is 'n ongeloodsde plaasvervanger Soyuz suksesvol gelanseer om te verseker dat die Russiese bemanningsrotasieskedule op koers gebly het.

Rubio het die uitdagings uitgespreek om weg te wees van sy gesin tydens hul mylpale, soos verjaarsdae en sy seun wat op pad is na kollege, maar het sy vrou en kinders geprys dat hulle die situasie goed hanteer het. Ondanks die persoonlike probleme het Rubio op sy werk gefokus en die beste van die situasie gemaak.

Rubio se rekord-prestasie bring hom nader aan die wêreldrekord wat deur die ruimtevaarder Valery Polyakov opgestel is, wat 437 dae en 18 uur aan boord van die Russiese Mir-ruimtestasie deurgebring het. Die volgende span wat Rubio en sy kollegas sal vervang, sal Oleg Kononenko, Nikolai Chub en NASA-ruimtevaarder Loral O'Hara insluit, met Kononenko en Chub wat beplan om 'n jaar op die ISS te spandeer.

Bron: The Associated Press