Wat NASA-ruimtevaarder Frank Rubio die meeste sal mis oor die lewe in die ruimte

NASA-ruimtevaarder Frank Rubio het onlangs na die aarde teruggekeer nadat hy 'n rekordbrekende 371 dae aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) deurgebring het. Tydens 'n V&A-sessie het Rubio gedeel wat hy die meeste van die lewe in die ruimte sou mis.

Een van die dinge wat Rubio genoem het, was die ervaring om in mikroswaartekrag te dryf. Hy het dit as pret beskryf, wat hom soos 'n klein kind laat voel het. Hy het egter ook die uitdaging erken om in so 'n omgewing te werk, aangesien voorwerpe geneig is om weg te dryf. Ten spyte van die moeilikhede was die gevoel van gewigloosheid iets wat hy terdeë geniet het.

Nietemin, die belangrikste ding wat Rubio sal mis, is die asemrowende uitsig van die Aarde vanuit die ruimte. Hy het dit as skouspelagtig en uniek beskryf, wat die vermoë beklemtoon om van 250 myl bo af na ons planeet te kyk. Selfs gedurende moeilike dae of oomblikke, sou hy net vir 'n paar sekondes by die venster uitkyk, sy gemoed lig.

Om die beste uitsigte te verkry, besoek ruimtevaarders dikwels die Cupola-module, wat sewe vensters bevat wat onbelemmerde uitsigte oor die aarde en verder bied. Sommige ruimtevaarders, soos die Franse ruimtevaarder Thomas Pesquet, beplan selfs hul besoeke om saam te val met vlugte van pragtige natuurlike kenmerke om ongelooflike beelde vas te vang.

Rubio se ruimtesending was aanvanklik vir ses maande beplan, maar is verleng weens 'n probleem met die Sojoes-ruimtetuig wat hom na die ISS gebring het. Alhoewel hy sy gesin gemis het, het die ekstra tyd hom toegelaat om meer uitsigte oor die aarde te geniet en meer rond te dryf as wat hy oorspronklik verwag het.

In die algemeen beklemtoon Rubio se ervaring die vreugde om in mikroswaartekrag te sweef en die ontsagwekkende uitsig van die Aarde vanuit die ruimte. Hierdie elemente maak ongetwyfeld die lewe in 'n wentelbaan aan boord van die ISS 'n unieke en onvergeetlike ervaring.

Bronne: NASA