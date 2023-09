Ruimtevaarder Frank Rubio is gereed om terug te keer aarde toe ná rekord-breek ruimtesending

NASA-ruimtevaarder Frank Rubio, wat die Amerikaanse rekord hou vir die langste aaneenlopende tyd wat in die ruimte spandeer word, sal op 27 September terugkeer na die Aarde, wat 'n sending afsluit wat meer as 'n jaar by die Internasionale Ruimtestasie (ISS) geduur het. Rubio, saam met twee Russiese ruimtevaarders, Sergey Prokopyev en Dmitri Petelin, was oorspronklik in 'n lae-aarde-baan gestrand weens 'n koelmiddellek in hul beplande rit huis toe, 'n Sojoez-kapsule wat by die ruimtestasie vasgemeer is, in Desember 2022.

Om die kwessie aan te spreek, het beide NASA en die Russiese ruimte-agentskap Roscosmos die bemanning se ekspedisie met 'n bykomende ses maande verleng. Hulle het vasgestel dat die lekkende kapsule nie geskik was om die bemanning huis toe te bring nie, aangesien dit die risiko van oorverhitting inhou tydens herbetreding in die aarde se atmosfeer. Gevolglik sal die bemanning terugkeer na die aarde in 'n vervangende Sojoez-kapsule wat leeg opgestuur is.

Gedurende sy uitgebreide ruimtesending het Rubio gereeld in kontak met sy familie gebly en op sy bemanning vir ondersteuning staatgemaak. Hy het beklemtoon hoe belangrik dit is om 'n balans tussen werk en ontspanning te vind om sy geestesgesondheid te handhaaf. Rubio se sending, wat altesaam 371 opeenvolgende dae in die ruimte beloop het, het die vorige Amerikaanse rekord wat deur die ruimtevaarder Mark Vande Hei in 2021 opgestel is, gebreek.

Ten spyte van die voortslepende oorlog tussen Rusland en Oekraïne en geopolitieke spanning, het NASA en Roscosmos hul samewerkingspogings by die ISS voortgesit. Die bemanning het die nuus van hul uitgebreide sending goed opgevat, en NASA se ruimtestasieprogrambestuurder, Joel Montalbano, het grappenderwys die moontlikheid genoem om roomys in te vlieg as 'n beloning.

Rubio, 'n mediese dokter, het uitgespreek dat hy nie die sending sou aanvaar het as hy geweet het dat dit hom vir meer as 'n jaar van sy familie sou weghou nie. Hy het egter die meeste van sy tyd in die ruimte gemaak deur verbrandingsnavorsing te doen, aan menslike gesondheidstudies deel te neem en om tamaties te spasieer as deel van sy gunsteling wetenskap-eksperiment.

Om Rubio se vertrek van die ruimtestasie te aanskou, kan kykers op 27 September op NASA TV inskakel op die agentskap se webwerf. Die skip is geskeduleer om sy ruimtestasie-dok om 3:51 ET te verlaat, met dekking van die landing wat om 6:XNUMX ET begin .

Bronne: NASA, Mashable