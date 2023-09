NASA-ruimtevaarder Frank Rubio keer terug aarde toe na rekordverblyf in die ruimte

NASA-ruimtevaarder Frank Rubio het 'n nuwe rekord opgestel vir die langste verblyf in mikroswaartekrag deur 'n Amerikaanse ruimtevaarder. Rubio het saam met sy Russiese kollegas Sergey Prokopyev en Dmitri Petelin met 'n valskerm gespring na 'n landing in Kazakstan aan boord van die Russiese Soyuz MS-23-kapsule. Oorspronklik geskeduleer vir 'n ses maande lange sending op die Internasionale Ruimtestasie (ISS), is Rubio se verblyf verleng tot 371 dae nadat 'n koelmiddellek op sy oorspronklike ruimtetuig ontdek is terwyl hy aan die ISS vasgemaak is.

Rubio se missie het verskeie eerstes gemerk: dit was sy eerste reis na die ruimte sedert hy in 2017 by die NASA-ruimtevaarderkorps aangesluit het, en hy het die eerste ruimtevaarder van Salvadoraanse oorsprong geword wat na 'n lae-aarde-baan gereis het. Rubio het in 'n onderhoud genoem dat as hy geweet het sy verblyf twee keer so lank sou wees, sou hy die opdrag van die hand gewys het weens familieverpligtinge.

Die rekordbrekende VSA-Russiese samewerking in die ruimte is deel van 'n saamryooreenkoms tussen NASA en Roscosmos, die Russiese ruimte-agentskap, wat in 2022 gestig is te midde van Rusland se inval in die Oekraïne. Hierdie reëling verseker dat beide lande toegang tot die ISS behou in geval van ruimtetuigkwessies. Rubio en sy bemanningslede het aan boord van die Soyuz MS-22-voertuig gelanseer en veilig by die ISS aangekom.

Ten spyte van uitdagings tydens sy missie, insluitend 'n koelmiddellek wat veroorsaak is deur 'n mikrometeoriet of orbitale puin, het Rubio sy familie dankbaarheid uitgespreek vir hul ondersteuning. By sy terugkeer na die aarde sal Rubio 'n tydperk van heraanpassing ondergaan as gevolg van die uitwerking van langtermyn blootstelling aan mikroswaartekrag. Hy sien egter daarna uit om die vrede en stilte van die Aarde te ervaar ná die konstante gebrom van masjinerie in die ruimte.

Bronne: AP, NASA