Ruimtevaarder Frank Rubio besin oor 'n jaarlange verblyf op Internasionale Ruimtestasie

Ruimtevaarder Frank Rubio, wat na die Aarde gaan terugkeer nadat hy 'n jaar aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) deurgebring het, het onlangs met verslaggewers oor sy uitgebreide sending gepraat. Rubio het erken dat as hy voor die tyd gevra is of hy bereid sou wees om vir 'n volle jaar te bly, hy waarskynlik sou geweier het weens familieverpligtinge. Sodra opleiding egter vir die ses maande lange sending begin het, was hy ten volle daartoe verbind om die taak op hande te voltooi, en het gesê dat dit uiteindelik sy werk as ruimtevaarder was om die sending gedoen te kry.

Tydens sy jaarlange verblyf het Rubio verskeie belangrike gesinsmylpale gemis, insluitend sy dogter se eerste jaar by die US Naval Academy en sy seun se eerstejaarsjaar by West Point. Hy het egter die opofferings wat met die werk gepaardgaan, erken, veral wanneer dit kom by die instandhouding van 'n permanent bewoonde ruimtestasie vir meer as 23 jaar.

In Desember van verlede jaar het 'n vermoedelike mikrometeoroïed hul vasgemaakte Sojoes-ruimtetuig getref, wat veroorsaak het dat 'n kritieke koelmiddellyn skeur. As gevolg hiervan moes Rubio en sy bemanningslede hul verblyf vir 'n bykomende ses maande verleng terwyl 'n vervangende ruimtetuig gelanseer is. Ondanks die onverwagte verlenging het Rubio en sy gesin reeds oor die situasie gekom en was hulle bereid om die nodige opofferings te maak.

Rubio, saam met sy Soyuz-bemanningsmaats Sergei Prokopyev en Dmitri Petelin, sal volgende week na die aarde terugkeer, wat die einde van hul 371-dae-sending aandui. Dit sal die derde langste vlug in die ruimtegeskiedenis wees en die langste ooit vir 'n Amerikaanse ruimtevaarder.

Bronne:

– NASA TV

– Artikel: "'En dit is net as gevolg van familie': NASA-ruimtevaarder besin oor sy verlengde jaar in die ruimte" deur William Harwood, CBS News