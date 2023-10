NASA-ruimtevaarder Frank Rubio besin oor verlengde verblyf in die ruimte

Tydens 'n onlangse perskonferensie het NASA-ruimtevaarder Frank Rubio gepraat oor sy onverwagse jaarlange verblyf op die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Rubio het verduidelik dat hy voordeel getrek het uit sy verlengde verblyf om sy prestasie te evalueer en sy doeltreffendheid te verbeter. Deur na te dink oor sy prestasies en areas vir verbetering, kon Rubio mettertyd beter in sy werk word. Hy het genoem dat die unieke aspek van sy situasie was om die lesse wat hy geleer het onmiddellik te implementeer, sonder om te wag vir toekomstige sendings.

Rubio se verlengde verblyf in die ruimte was die gevolg van 'n lek op sy Russiese Sojoes-ruimtetuig in Desember 2022. Gevolglik het hy 371 aaneenlopende dae in die ruimte deurgebring, wat 'n Amerikaanse rekord vir ruimtevlug verbeter het. Saam met die Russiese ruimtevaarders Sergey Prokopyev en Dmitri Petelin het Rubio in September 2023 veilig teruggekeer aarde toe, ses maande later as wat oorspronklik beplan is.

Rubio het ook kommentaar gelewer op die onlangse koelmiddellekkasies op die ISS. Benewens sy Soyuz-ruimtetuiglek, was daar die afgelope jaar nog twee voorvalle. 'n Progress-vragruimtetuig het ook tydens sy missie 'n lek ervaar, en 'n koelmiddellek in die Nauka-module het onlangs plaasgevind. Terwyl Rubio nie spesifieke besonderhede oor die mees onlangse voorval gehad het nie, het hy die toewyding van sendingbeheerders in Houston en Moskou beklemtoon om die grondoorsake van hierdie lekkasies te ontleed en te verstaan.

Ten spyte van die uitdagings en onverwagte voorvalle wat tydens sy tyd in die ruimte plaasgevind het, het Rubio die ondersteuning en liefde wat hy en sy gesin van die gemeenskap ontvang het, beklemtoon. Die probleme is in perspektief geplaas deur sy militêre agtergrond en sy bewustheid van ander wat meer veeleisende toestande ervaar het terwyl hulle hul land gedien het.

Gedurende sy tyd in die ruimte het Rubio ook 'n paar lighartige oomblikke gehad. Hy het melding gemaak van die verlies van 'n ritssluitende dwergtamatie wat onverwags weggedryf het. Ten spyte daarvan dat hy etlike ure daaraan bestee het, het hy erken die waarskynlikheid dat dit uitgedroog het en weggedoen is. Rubio hoop steeds dat iemand die tamatie eendag sal vind as 'n klein, verskrompelde herinnering aan sy tyd in die ruimte.

Ten slotte, Rubio se verlengde verblyf in die ruimte het hom toegelaat om te besin oor sy prestasie en verbeterings aan te bring. Ten spyte van die uitdagings het hy ondersteuning van die gemeenskap ervaar en oomblikke van humor en pret gevind te midde van die onverwagte insidente.