In 'n geskiedkundige ruimte-odyssee het NASA-ruimtevaarder Frank Rubio, saam met twee Russiese ruimtevaarders, suksesvol na die aarde teruggekeer na 'n onverwags lang verblyf in die ruimte. Rubio se uitgebreide missie was 'n belangrike mylpaal aangesien hy die vorige rekord vir die langste Amerikaanse ruimtevlug gebreek het.

Oorspronklik geskeduleer vir 'n sending van 180 dae aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS), het Rubio en sy ruimtevaarder-kollegas 'n reeks onverwagte uitdagings teëgekom wat hul verblyf langer as die beoogde duur verleng het. Hierdie uitdagings het ontstaan ​​toe hul aanvanklike Sojoes-kapsule deur ruimterommel getref is, wat gelei het tot 'n breuk in die verkoeler en die ruimtetuig se verkoelingstelsel in gevaar gestel het.

Ingenieurs het die moeilike besluit geneem om die beskadigde kapsule leeg na die aarde terug te stuur om moontlike oorverhitting van die elektronika te voorkom. Die span moes toe wag dat 'n plaasvervangende Sojoez-kapsule gelanseer word voordat hulle veilig kon terugkeer. Hierdie vervangingskapsule, wat Rubio, Prokopyev en Petelin dra, is in Februarie bekendgestel.

Rubio se verlengde verblyf in die ruimte het nie net gehelp dat NASA 'n nuwe Amerikaanse ruimte-uithourekord opstel nie, maar ook internasionale aandag getrek. Sy sending van 371 dae is 'n merkwaardige prestasie in die geskiedenis van Amerikaanse ruimteverkenning, wat die vorige rekord van 355 dae wat Mark Vande Hei gehou het, oortref. Rusland hou egter steeds die wêreldrekord vir die langste ruimtevlug met 'n missie van 437 dae wat in die middel-1990's behaal is.

Met hul veilige terugkeer na die aarde is Rubio en sy mede-ruimtevaarders met applous en waardering van die internasionale ruimtegemeenskap ontvang. Denemarke Andreas Mogensen, die nuut aangestelde bevelvoerder van die ISS, het opregte sentimente uitgespreek en erken hul toewyding en die belangrikheid van hereniging met hul families.

