NASA-ruimtevaarder Frank Rubio het geskiedenis gemaak deur die langste ooit Amerikaanse ruimtevlugrekord te oortref. Rubio, wat tans by die Internasionale Ruimtestasie (ISS) gestasioneer is, het Maandag die vorige rekord van 355 dae oortref. Rubio het aanvanklik in September verlede jaar saam met twee Russiese ruimtevaarders by die ISS aangekom vir wat veronderstel was om 'n roetine-sending van ses maande te wees.

Hul verblyf is egter onverwags verleng nadat hul Sojoes-kapsule 'n koelmiddellek ervaar het terwyl hulle by die ruimtestasie vasgemeer is. Gevolglik sal die trio se terugkeer na die aarde, wat vir 27 September geskeduleer is, gemaak word met behulp van 'n vervangingskapsule wat net vir die terugreis na die ISS gestuur is.

Sodra Rubio sy missie voltooi het en die aarde raak, sal hy altesaam 371 dae in die ruimte deurgebring het, wat die vorige rekord wat Mark Vande Hei opgestel het, oortref het. Vande Hei se enkelruimtevlugrekord het op 355 dae gestaan. Dit is belangrik om daarop te let dat die wêreldrekord vir die langste ruimtevlug aan die Russiese ruimtevaarder Valeri Polyakov behoort, wat gedurende die middel-437's 1990 dae aan boord van die Mir-ruimtestasie deurgebring het.

Die prestasie van Rubio is hartlik erken deur NASA-hoof Bill Nelson, wat sy bewondering vir Rubio se toewyding uitgespreek het in 'n boodskap wat deur X gelewer is, voorheen bekend as Twitter.

Terwyl Rubio voorberei om na die aarde terug te keer, is 'n plaasvervangerspan wat uit twee Russe en een Amerikaner bestaan, geskeduleer om Vrydag vanaf Kazakstan te lanseer en sal die verantwoordelikhede van die uitgaande bemanning by die ISS aanvaar.

