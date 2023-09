Ruimtestasiebemanning keer terug na die aarde ná rekord-breekjaar in wentelbaan

Uitgaande ruimtestasiebevelvoerder Sergei Prokopyev en sy twee Sojoes-bemanningsmaats, medevlieënier Dmitri Petelin en NASA-ruimtevaarder Frank Rubio, het hul jaar lange sending aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) voltooi, wat die langste vlug in die Amerikaanse ruimtegeskiedenis merk. Oorspronklik beplan vir 'n verblyf van ses maande, is die trio se missie verleng as gevolg van 'n koelmiddellek op hul oorspronklike Soyuz-ruimtetuig. In Februarie het 'n plaasvervanger-bemanning by hulle aangesluit om te verseker dat die Russiese bemanning-rotasieskedule op koers gebly het.

Woensdag het die bemanning suksesvol van die ISS ontdok en hul afdraande terug aarde toe gemaak. Die Sojoes-bemanningsmodule, toegerus met 'n groot valskerm, het naby die dorp Dzhezkazgan in Kazakstan geland, meer as 'n jaar nadat hulle aanvanklik by die ISS aangekom het.

Tydens 'n verandering van bevelseremonie het die uittredende bevelvoerder, Prokopyev, die beheer van die ISS aan die Europese Ruimteagentskap-ruimtevaarder Andreas Mogensen oorhandig. Mogensen het die bemanning geloof vir hul veerkragtigheid, professionaliteit en toewyding gedurende hul uitgebreide missie. Hy het hulle bedank vir hul harde werk om die stasie in stand te hou en die volgende ekspedisie vir sukses op te rig.

Die terugkerende bemanningslede word vervang deur 'n nuwe stel ruimtevaarders, insluitend NASA-ruimtevaarder Loral O'Hara, wat middel September by die ISS aangekom het. Die suksesvolle voltooiing van hierdie sending bring die totale tyd in die ruimte vir Prokopyev op 568 dae oor sy twee vlugte te staan.

Alhoewel hierdie sending 'n nuwe rekord vir die langste Amerikaanse ruimtevlug opstel, skiet dit nie die algehele rekord van die kosmonaut Valery Polyakov, wat 438 dae aan boord van die Russiese Mir-ruimtestasie in 1994-1995 deurgebring het nie. Prokopyev, Petelin en Rubio is nou derde op die lys, agter die afgetrede ruimtevaarder Sergei Avdeyev.

