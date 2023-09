NASA-ruimtevaarder Tracy Caldwell Dyson sluit by Russiese bemanning aan op 2024-ruimtesending

NASA-ruimtevaarder Tracy Caldwell Dyson is aangekondig as deel van die bemanning vir die MS-25 Soyuz-ruimtetuigsending, wat geskeduleer is om in Maart 2024 gelanseer te word. Dit sal Dyson se derde reis na 'n wentelbaan wees, en by haar sal die Roscosmos-ruimtevaarder Oleg Novitskiy en Wit-Rusland aangesluit word. ruimtevlug deelnemer Marina Vasilevskaya. Die missie sal vir ses maande duur, met Dyson wat in die herfs van 2024 terugkeer aarde toe.

Die ooreenkoms tussen NASA en Roscosmos maak voorsiening vir geïntegreerde spanne, wat verseker dat daar toepaslik opgeleide lede aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) is vir instandhouding en ruimtewandelings. Dit verskaf ook gebeurlikheidsplanne in geval van enige probleme met die bemanningsruimtetuig of noodgevalle wat 'n vroeë terugkeer na die aarde vereis.

Dyson se vorige ruimte-uitstappies sluit 'n 12-dae-sending op die ruimtependeltuig Endeavour se STS-118 in 2007 in, sowel as 'n 174-dae-termyn as 'n vlugingenieur vir Ekspedisie 23/24 in 2010. Sy het ook drie gebeurlikheidsruimtewandelings in 2010 uitgevoer om herstel 'n mislukte pompmodule.

Novitskiy, wat al drie keer vantevore in die ruimte was, en Vasilevskaya, wat die eerste Wit-Russies in die ruimte sal wees, sal ook deel wees van die MS-25-sending. Novitskiy het 531 dae in 'n wentelbaan opgehoop en het selfs in 2021 aan die skiet van 'n Russiese ruimtefilm genaamd "The Challenge" op die ISS deelgeneem.

Die insluiting van bemanningslede van verskillende lande beklemtoon die belangrikheid van internasionale samewerking in ruimteverkenning. Met NASA en Roscosmos wat hul vennootskap voortsit, is die missie daarop ingestel om wetenskaplike navorsing en vooruitgang op die ISS te bevorder.

