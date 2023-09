NASA-ruimtekapsule gee die grootste asteroïdegrondmonster suksesvol terug

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het die grootste grondmonster wat ooit van 'n asteroïde versamel is, suksesvol teruggegee. Die gomdruppelvormige kapsule, wat van die moederskip vrygelaat is toe dit by die aarde verby is, het met 'n valskerm in die Utah-woestyn gespring en binne 'n aangewese sone beland. Dit is die derde keer dat 'n asteroïdemonster na die aarde terugbesorg is vir ontleding, en dit is verreweg die grootste een nog. Die monster is in Oktober 2020 van die asteroïde Bennu versamel.

Bennu is 'n koolstofryke, naby-aarde asteroïde wat 500 meter in deursnee meet. Dit word beskou as 'n oorblyfsel van die vroeë sonnestelsel en bevat waardevolle leidrade oor die oorsprong en ontwikkeling van rotsagtige planete soos die Aarde. Die monster wat van Bennu versamel is, kan selfs organiese molekules bevat wat nodig is vir die opkoms van lewe. Hierdie hipotese word ondersteun deur vorige monsters wat deur Japan se sending Hayabusa2 van die asteroïde Ryugu versamel is.

OSIRIS-REx is in 2016 gelanseer en het Bennu in 2018 bereik. Dit het twee jaar om die asteroïde gewentel voordat dit 'n monster van die los oppervlakmateriaal met sy robotarm versamel het. Die ruimtetuig het Bennu in 2021 verlaat vir sy terugreis na die aarde en die boonste atmosfeer teen 35 keer die spoed van klank getref. Die kapsule het temperature tot 5,000 XNUMX grade Fahrenheit verduur soos dit afgeneem het, voordat dit veilig in die Utah-woestyn geland het.

By herwinning sal die monster in 'n "skoon kamer" gehou word vir aanvanklike ondersoek. Dit sal dan na NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer word, waar dit oopgemaak en in kleiner monsters verdeel sal word vir verspreiding aan wetenskaplikes in 60 laboratoriums wêreldwyd. Intussen word verwag dat die grootste deel van die ruimtetuig sy reis sal voortsit om nog 'n naby-aarde asteroïde, Apophis, te verken.

Hierdie historiese sending verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe in ons begrip van die vroeë sonnestelsel en die potensiaal vir lewe buite die Aarde.

