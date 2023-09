By

NASA het 'n versoek gerig vir voorstelle om 'n "ruimtesleepboot" te ontwikkel wat verantwoordelik sal wees om die Internasionale Ruimtestasie (ISS) in die vroeë 2030's veilig te beweeg. Die agentskap beplan om 'n Amerikaanse Deorbit Vehicle (USDV) te gebruik om die ISS in die Aarde se atmosfeer te stuur, om 'n beheerde afkoms weg van bevolkte gebiede te verseker.

Die USDV sal 'n nuwe ruimtetuigontwerp of 'n modifikasie van 'n bestaande ruimtetuig wees. Dit moet voldoende oortolligheid en afwykingsherstelvermoë hê om die kritieke deorbit-brand op sy eerste vlug uit te voer. Die ontwikkeling, toetsing en sertifisering van die USDV sal na verwagting etlike jare duur.

Terwyl NASA sy planne vir die Amerikaanse segment uiteengesit het, het dit nie spesifieke besonderhede verskaf oor hoe die ander internasionale vennote op die ISS hul afdelings uit die wentelbaan sal verwyder nie. Die ander hoofvennote sluit in Roscosmos, die Europese Ruimte-agentskap, die Japanse Lugvaartverkenningsagentskap en die Kanadese Ruimte-agentskap. Elke agentskap sal verantwoordelik wees om hul onderskeie afdelings te deorbiteer op grond van massa persentasie eienaarskap.

Na die afsluiting van die ISS-program, beoog NASA vlugte en kommersiële navorsing wat voortgaan op industrie-geleide ruimtestasies wat tans in hul vroeë stadiums van ontwikkeling is. Hierdie ruimtestasies sal geleenthede bied vir samewerking en vooruitgang in ruimteverkenning.

NASA nooi Amerikaanse industrieverkopers uit om verskeie aspekte van die USDV se ontwerp voor te stel, insluitend betalingstipe. Voorstelle moet op 17 November, en meer besonderhede kan gevind word op die Amerikaanse regering webwerf.

Oor die algemeen demonstreer hierdie inisiatief NASA se verbintenis tot verantwoordelike ruimteverkenning en om die veilige verwydering van die ISS uit 'n wentelbaan te verseker, wat die weg baan vir toekomstige vooruitgang in ruimtetegnologie en navorsing.

