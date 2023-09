NASA beplan om Internasionale Ruimtestasie teen 2031 af te tree

NASA het sy plan aangekondig om die Internasionale Ruimtestasie (ISS) teen 2031 af te tree. Die ruimte-agentskap het die aftreeplan aan die gang gesit, met die eerste fases wat in 2026 geskeduleer is om te begin.

Die besluit kom ná jare se bespreking en beplanning oor die toekoms van die ISS. Namate die verouderde ruimtestasie die einde van sy bedryfslewe nader, het NASA vasgestel dat dit meer kostedoeltreffend is om die ISS te onttrek eerder as om dit voort te sit.

NASA beplan om die ISS uit sy wentelbaan af te bring en dit in die Stille Oseaan neer te stort. Hierdie beheerde deorbit-maneuver sal die veilige wegdoening van die ruimtestasie verseker sonder om enige risiko vir bevolkte gebiede op Aarde in te hou.

Terwyl die aftrede van die ISS as die einde van 'n era gesien kan word, kyk NASA reeds vooruit na die toekoms van menslike ruimteverkenning. Die agentskap werk aktief aan die ontwikkeling van die Lunar Gateway, 'n nuwe ruimtestasie wat om die maan sal wentel. Hierdie maanbuitepos sal dien as 'n opstelpunt vir bemanningsmissies na die maanoppervlak en moontlik verder.

Die aftrede van die ISS sal ook geleenthede vir kommersiële ruimte-ondernemings oopmaak. Met die ruimtestasie nie meer in werking nie, sal private maatskappye die potensiaal hê om die bestaande infrastruktuur vir 'n verskeidenheid doeleindes, soos ruimtetoerisme of wetenskaplike navorsing, te benut.

In die algemeen, NASA se besluit om die ISS af te tree, is 'n belangrike mylpaal in ruimteverkenning. Soos die ruimte-agentskap na die toekoms kyk, sal dit voortgaan om die grense te verskuif van wat moontlik is in menslike ruimtevlug.

Definisies:

1. Internasionale Ruimtestasie (ISS): 'n Ruimtestasie, of 'n bewoonbare kunsmatige satelliet, in 'n lae Aarde-baan. Dit dien as 'n mikroswaartekrag- en ruimte-omgewingsnavorsingslaboratorium.

2. Lunar Gateway: 'n Voorgestelde ruimtestasie in 'n maanbaan wat sal dien as 'n opstelpunt vir menslike sendings na die Maan.

Bronne:

– Stacy Liberatore, Daily Mail.