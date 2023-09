NASA kondig 'n tender van $1 miljard aan vir 'n ruimtetuig om die ISS-stasie teen 2031 uit diens te stel

NASA het onlangs 'n tender van $1 miljard aangekondig vir die konstruksie van 'n ruimtetuig wat daarop gemik is om die Internasionale Ruimtestasie (ISS) teen 2031 in die Aarde se atmosfeer af te trek. Hierdie besluit kom soos die ISS die einde van sy operasionele lewe nader en as ongeskik geag word vir verdere gebruik. Die tender is oop vir internasionale bieërs, wat moontlik 'n samewerkingspoging tussen verskeie lande behels.

Die doel van die ontmanteling van die ISS is om die veilige wegdoening van die stasie te verseker, om potensiële gevare soos ruimterommel te vermy. Tans is die ISS in 'n lae Aarde-baan, en as dit onbewaak gelaat word, kan dit risiko's vir toekomstige ruimtemissies inhou. Deur dit in die Aarde se atmosfeer af te trek, sal die ruimtetuig beheerde herbetreding moontlik maak en die stasie in die proses disintegreer.

Die geselekteerde ruimtetuig sal die vermoë moet hê om vir 'n lang tydperk in die ruimte te werk, wat die geleidelike deorbiteringsproses moontlik maak. Dit sluit die vermoë in om veilig by die ISS te dok, 'n aandrywingsmodule aan te heg en beheerde maneuvers uit te voer om die stasie af te bring.

Die ontmanteling van die ISS is 'n groot mylpaal vir die toekoms van ruimteverkenning. Dit baan die weg vir die ontwikkeling van nuwe ruimtestasies en die benutting van gevorderde tegnologieë. NASA poog om te fokus op die verkenning van die Maan, Mars en verder, met planne vir die Artemis-program en toekomstige bemanningsmissies na die diep ruimte.

Die tender bied 'n belangrike geleentheid vir ruimte-agentskappe, lugvaartmaatskappye en internasionale samewerking. Dit bied nie net 'n kans om by te dra tot die toekoms van ruimteverkenning nie, maar demonstreer ook die belangrikheid van verantwoordelike bestuur van ruimterommel.

Bronne:

– La Voce di New York (bronartikel)

– NASA