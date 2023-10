NASA en SpaceX werk saam in 'n missie om die metaal-asteroïde-psige te verken

NASA werk saam met SpaceX in 'n ambisieuse poging om 'n ruimtetuig na die metaalasteroïde Psyche te lanseer. Psyche, wat in die 1800's ontdek is en vernoem is na die Griekse godin van die siel, wentel om die son tussen Mars en Jupiter. Die sending, ook Psyche genoem, is geskeduleer om op 12 Oktober 2023 te begin en sal na verwagting die asteroïde in Julie 2029 bereik.

Psyche, wat ongeveer 173 myl op sy breedste punt meet, is een van die grootste asteroïdes in ons sonnestelsel. Anders as die meeste asteroïdes wat uit rots of ys bestaan, glo wetenskaplikes dat Psyche uit yster en nikkel bestaan, soortgelyk aan die kern van die Aarde. Om Psyche te verken kan waardevolle insigte verskaf oor die vorming van aardse planete en lig werp op die gewelddadige botsings en materieakkumulasieprosesse wat ons eie planeet gevorm het.

NASA se Psyche-ruimtetuig, wat by die agentskap se Kennedy-ruimtesentrum in Florida gehuisves word, sal aan boord van 'n SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl reis. Die ruimtetuig sal twee jaar spandeer om Psyche te wentel, die eerste beelde ooit van die asteroïde vas te lê en data te versamel om ons begrip van die Aarde en ander rotsagtige planete te verbeter.

Daar is volop spekulasie dat Psyche 'n oorvloed edelmetale kan bevat, met 'n geraamde waarde van £8,000 XNUMX kwintiljoen. Die moontlikheid van hierdie groot magdom hulpbronne het verdere opgewondenheid oor die missie aangewakker. Die primêre doelwit bly egter wetenskaplike verkenning en die verkryging van kennis oor die oorsprong van ons sonnestelsel.

Dit is van uiterste belang dat die missie, indien suksesvol, ons sal toelaat om 'n planeetformasie wat uit ysterkerns bestaan, te verken. Hierdie ongekende geleentheid om Psyche van nader te ondersoek, kan waardevolle inligting oor die binnekant van aardplanete ontsluit wat nie op ander maniere verkry kan word nie.

