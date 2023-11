Die toekoms van ruimteverkenning: houtsatelliete vir 'n groener heelal

Wetenskaplikes by NASA en die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) span kragte saam om ruimtereise te revolusioneer met die lansering van die wêreld se eerste houtsatelliet ooit, gepas genaamd LignoSat. Hierdie baanbrekende projek het ten doel om ruimteverkenning meer omgewingsvriendelik te maak, wat 'n belangrike stap na 'n groener heelal beteken.

Die LignoSat, omtrent so groot soos 'n koffiebeker, word met magnoliahout gebou. Alhoewel hout na 'n onkonvensionele keuse vir ruimtesendings mag lyk, beskik dit oor unieke eienskappe wat dit 'n ideale en eko-vriendelike materiaal vir satelliete maak. Hout slaan nie vlam of verval in die leë vakuum van ruimte nie. Wanneer dit egter weer die aarde se atmosfeer binnegaan, verander dit in fyn as en laat geen skadelike oorblyfsels agter nie.

Vroeër vanjaar is houtmonsters op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) getoets, wat bevestig dat die proefsatelliet gereed is vir lansering. Ten spyte van die moeilike toestande van die buitenste ruimte, insluitend uiterste temperatuurvariasies en blootstelling aan kosmiese strale en sondeeltjies vir tien maande, het die houtmonsters struktureel ongeskonde gebly. Daar was geen tekens van krake, kromming, afskilfering of oppervlakskade nie, wat die duursaamheid van hout as 'n lewensvatbare materiaal vir ruimteverkenning demonstreer.

Die keuringsproses het behels die toets van drie soorte hout—magnolia, kersie en berk—op die ISS. Na deeglike oorweging is magnolia gekies as gevolg van sy veerkragtigheid en laer vatbaarheid vir skeuring of breek tydens die vervaardigingsproses. Hierdie besluit verseker die suksesvolle konstruksie en ontplooiing van houtsatelliete in die toekoms.

Die motivering agter die gebruik van houtsatelliete strek verder as eko-vriendelikheid. Tans is die Aarde se wentelbaan deurmekaar met meer as 9,300 XNUMX ton ruimterommel, wat hoofsaaklik uit blink metaalvoorwerpe soos titanium en aluminium bestaan. Hierdie ruimterommel dra by tot ligbesoedeling, wat dit moeilik maak om hemelse gebeurtenisse waar te neem. Daarbenewens hou metaalruimtekapsules finansiële koste en risiko's in vir die Internasionale Ruimtestasie en bemande ruimtetuie. Houtsatelliete bied 'n potensiële oplossing vir hierdie uitdagings, aangesien hulle minder gevaarlik is by herbetreding.

Parallel met LignoSat het die Finse maatskappy Arctic Astronautics die WISA Woodsat ontwikkel—'n nanosatelliet met bedekte laaghoutoppervlakpanele. Hierdie satelliet op kleiner skaal het ten doel om die duursaamheid van laaghout in ruimtetoestande te toets, om die lewensvatbaarheid van houtmateriaal vir toekomstige ruimtemissies verder te ondersoek.

Die lansering van houtsatelliete verteenwoordig 'n paradigmaskuif in ruimteverkenning, wat volhoubare praktyke met wetenskaplike innovasie kombineer. Hierdie eko-vriendelike satelliete het die potensiaal om ruimterommel te minimaliseer en ligbesoedeling te verminder, wat die weg baan vir 'n duideliker uitsig oor die heelal terwyl ons ons planeet beskerm.