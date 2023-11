NASA en ISRO berei voor vir samewerkende NISAR-sending om die aarde se klimaatsverandering te bestudeer

NASA en die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) span kragte saam om die NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR)-sending in 2024 te loods. Hierdie gesamentlike missie het ten doel om die aarde se klimaatsverandering en globale koolstofsiklus te bestudeer, terwyl ook natuurrampe en die impak daarvan beoordeel word. op die planeet se oppervlak.

Die NISAR-sending sal 'n Low Earth Orbit (LEO)-sterrewag en twee radarfrekwensies gebruik om die Aarde se oppervlak te karteer en te meet, wat deurslaggewende data verskaf oor natuurlike rampe soos aardbewings en veranderinge in die Aarde se oppervlak. Deur sy bedrywighede sal die NISAR-sending kommer oor klimaatsverandering aan te spreek en rampreaksie te verbeter.

In 'n onlangse media-interaksie het NASA NISAR-projekbestuurder Phil Barela die vordering van die samewerkende missie gedeel. Barela het gesê dat die NISAR-sending in die eerste kwartaal van 2024 van stapel gestuur sal word, na aanleiding van 'n reeks toetse wat uitgevoer word om die sukses daarvan te verseker. Hierdie toetse sluit prestasietoetsing op die radars en ruimtetuig-elektronika in, sowel as 'n belangrike vibrasietoets.

Sodra al die nodige toetse voltooi is, sal die NISAR-sending vanaf die Satish Dhawan-ruimtesentrum by Sriharikota begin. ISRO se Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) Mark-II sal die nodige lanseerondersteuning vir die missie verskaf.

Die NISAR-sending sal 'n duur van drie jaar hê en sal elke 12 dae die aarde se vleilande en ysbedekte oppervlak bestudeer. Hierdie data-insameling sal 'n aanvang neem na 'n 90-dae satelliet-ingebruiknemingsperiode, waartydens die satelliet se stelsels deeglik geëvalueer sal word.

Hierdie samewerkende missie wys ISRO se groeiende betrokkenheid by internasionale ruimte-agentskappe. Benewens sy vennootskap met NASA, werk ISRO ook saam met JAXA aan die Chandrayaan-4-sending.

Die bekendstelling van die NISAR-sending in 2024 versterk die verbintenis van beide NASA en ISRO om die aarde se klimaatsverandering te bestudeer en rampreaksievermoëns te verbeter. Deur hul gesamentlike pogings sal waardevolle insigte in die planeet se omgewingsveranderinge verkry word, wat bydra tot 'n meer volhoubare toekoms.