ISRO en NASA werk saam aan NISAR-missie: Ontsluit insigte in die aarde se ekosisteme

In 'n opwindende ontwikkeling vir die veld van ruimteverkenning en navorsing, het ISRO en NASA kragte saamgesnoer in 'n ambisieuse projek genaamd die NISAR-sending. Phil Barela, die projekbestuurder van NASA NISAR, het onlangs onthul dat die lansering na verwagting nie vroeër as Januarie 2024 sal plaasvind vanaf die Satish Dhawan-ruimtesentrum by Sriharikota, met gebruik van die ISRO Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark-II.

Die NISAR-sending se primêre doelwit is om land- en ysbedekte streke van die aarde elke 12 dae oor 'n tydperk van drie jaar te ondersoek. Die doel is om 'n omvattende begrip van die aarde se ekosisteme te kry, insluitend deurslaggewende faktore soos ysmassa, seevlakstyging, plantegroeibiomassa en ander natuurlike gevare. Hierdie data sal noodsaaklik wees vir die ontleding van veranderinge in hierdie ekosisteme en die bestudering van die impak van klimaatsverandering.

Om die sukses van die missie te verseker, is verskeie belangrike toetse hangende, veral dié wat met vibrasie verband hou. Deurlopende vibrasietoetsing en bykomende prestasietoetse, insluitend battery- en simulasietoetse, is nodig om die funksionaliteit van die stelsel te waarborg.

Dr. Laurie Leshin, die Direkteur van NASA Straalaandrywingslaboratorium, het haar vertroue in die NISAR-projek uitgespreek en verklaar dat dit enige vorige pogings op hierdie gebied sal oortref. Die missie se ongekende vermoëns sal die waarneming van Aarde se veranderinge oor meerjarige tydskale moontlik maak, wat 'n nuwe vlak van begrip bied.

As die sending suksesvol blyk, kan die duur van die NISAR-sending na die aanvanklike drie jaar verleng word. Hierdie samewerking tussen ISRO en NASA demonstreer 'n buitengewone gesamentlike poging vir internasionale samewerking, met die doel om ons begrip van die Aarde se dinamika, natuurlike prosesse en impak op klimaatsverandering aansienlik te bevorder.

FAQ

Wat is die hoofdoelwit van die NISAR-sending?

Die hoofdoel van die NISAR-sending is om land- en ysbedekte streke van die aarde elke 12 dae te ondersoek, waardevolle data te verskaf vir die ontleding van veranderinge in die aarde se ekosisteme en die bestudering van die impak van klimaatsverandering. Wanneer is die geprojekteerde bekendstellingsdatum vir die NISAR-sending?

Die bekendstelling van die NISAR-sending sal na verwagting nie vroeër as Januarie 2024 plaasvind nie. Is daar 'n moontlikheid om die NISAR-sending na drie jaar te verleng? As die NISAR-sending suksesvol is, is daar 'n moontlikheid om die duur daarvan na die aanvanklike drie jaar te verleng.