Nuwe artikel: NASA-ruimtevaarders voer eerste ruimtewandeling uit vir onderhoudswerk

NASA-ruimtevaarders Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara het vandag geskiedenis gemaak toe hulle hul heel eerste ruimtewandeling buite die Internasionale Ruimtestasie (ISS) aangepak het vir instandhoudingswerk. Hierdie landmerk-oomblik merk die 12de ruimtewandeling by die ISS vanjaar en sal na verwagting byna 7 uur duur.

Tydens die ruimtewandeling sal die ruimtevaarders radiokommunikasie-toerusting verwyder en hardeware omruil wat die ISS se sonreekse in staat stel om die Son op te spoor. Hierdie noodsaaklike instandhoudingswerk verseker die deurlopende funksionering en doeltreffendheid van die wentelende laboratorium.

Beide Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara is lede van Ekspedisie 70, wat in September vanjaar begin het. Voor die ruimtewandeling het die ruimtevaarders standaard mediese ondersoeke ondergaan om hul gesondheid en gereedheid vir die taak op hande te verseker. Hulle is bygestaan ​​deur mede-ruimtevaarder Mogensen, wat temperatuur, bloeddruk, pols en respiratoriese ondersoeke gedoen het.

Om die ruimtewandeling regstreeks te kyk, kan kykers op NASA TV of die NASA YouTube-kanaal inskakel. Die dekking sal om 6:30 vm ET begin vir diegene in die Verenigde State, terwyl kykers in Indië die aksie om 4:00 Indian Standard Time op NASA se YouTube-kanaal kan vang.

Hierdie ruimtewandeling dui nie net op 'n belangrike mylpaal vir die betrokke ruimtevaarders nie, maar beklemtoon ook die voortdurende toewyding en toewyding van NASA om die funksionaliteit van die ISS te handhaaf en te verbeter. Soos ons voortgaan om die dieptes van die ruimte te verken, word sulke instandhoudingswerk deurslaggewend om die sukses van toekomstige missies en die voortgesette vordering van menslike ruimteverkenning te verseker.

Vrae:

V: Hoekom doen die ruimtevaarders die ruimtewandeling?

A: Die ruimtevaarders voer die ruimtewandeling uit om instandhoudingswerk op die Internasionale Ruimtestasie uit te voer, insluitend die verwydering van radiokommunikasie-toerusting en die omruiling van hardeware vir sonkragopsporing.

V: Hoe lank sal die ruimtewandeling duur?

A: Die ruimtewandeling sal na verwagting byna 7 uur duur.

V: Waar kan ek na die ruimtewandeling kyk?

A: Kykers kan inskakel op NASA TV of die NASA YouTube-kanaal om die regstreekse dekking van die ruimtewandeling te kyk.

V: Wat is die betekenis van hierdie ruimtewandeling?

A: Hierdie ruimtewandeling is die eerste vir beide ruimtevaarders en toon NASA se verbintenis tot die instandhouding en verbetering van die funksionaliteit van die Internasionale Ruimtestasie.