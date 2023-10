Asteroïde 1998 HH49: 'n Noue ontmoeting met NASA se Sentry II-stelsel

NASA se Sentry II-stelsel volg noukeurig Near-Earth Asteroids (NEA's) op om die veiligheid van ons planeet te verseker. Een so 'n asteroïde, aangewys as 1998 HH49, het onlangs die aandag getrek van NASA se Sentrum vir Naby-Aarde Voorwerpstudies (CNEOS).

Hierdie massiewe hemelliggaam, wat ongeveer 600 voet groot is, sal na verwagting op 17 Oktober 'n nabygeleë verbyvlug maak. Terwyl dit op sy naaste punt ongeveer 1.17 miljoen kilometer van die aarde af sal wees, het sy indrukwekkende spoed van 53,233 XNUMX kilometer per uur die belangstelling gewek. van sterrekundiges.

Hierdie asteroïde, wat oorspronklik op 28 April 1998 opgemerk is en weer op 1 Desember 2021 waargeneem is, behoort aan die Apollo-groep. Die Apollo-asteroïede is vernoem na die 1862 Apollo-asteroïde en is bekend vir hul neiging om die aarde se pad oor te steek. Die Apollo-klas was veral verantwoordelik vir die 2013 Chelyabinsk-meteoorontploffing, wat aansienlike skade en beserings in Rusland veroorsaak het.

Alhoewel 1998 HH49 geklassifiseer word as "potensieel gevaarlik" weens sy grootte, voorspel NASA dat sy verbyvlug veilig sal wees. Die teenwoordigheid daarvan beklemtoon egter die onvoorspelbaarheid van die uitgestrekte heelal en die deurslaggewende rol van agentskappe soos NASA in die monitering van hemelse bedreigings.

Ten slotte, NASA se Sentry II-stelsel speel 'n belangrike rol in die opsporing van Naby-Aarde Asteroïdes soos 1998 HH49 om potensiële gevare te verwag. Alhoewel daar nie verwag word dat hierdie spesifieke asteroïde se verbyvlug 'n bedreiging sal inhou nie, dien sy grootte as 'n herinnering aan die behoefte aan konstante waaksaamheid om die veiligheid van ons planeet te verseker.

