NASA 3D-druk en toets vuurpylmotorspuitstuk suksesvol vir diepruimtemissies

NASA het 'n beduidende mylpaal in bykomende vervaardiging bereik deur suksesvolle 3D-drukwerk en die toets van 'n nuwe vuurpylmotorspuitstuk as deel van sy RAMFIRE-projek. RAMFIRE, wat staan ​​vir Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution, word gefinansier deur NASA se Space Technology Mission Directorate (STMD). Die projek het ten doel om bykomende vervaardiging te bevorder en nuwe aandrywingstelsels vir NASA se toekomstige diepruimtemissies te ontwikkel.

In samewerking met die materiaalontwikkelaar Elementum 3D, het NASA-ingenieurs van die Marshall Space Flight Centre 'n sweisbare aluminium, bekend as A6061-RAM2, geskep. Hierdie aluminium variant beskik oor die nodige hittebestande eienskappe vir gebruik in vuurpyl enjins. Deur die 3D-druk van die spuitpunt as 'n enkele stuk, word die vervaardigingstyd aansienlik verminder in vergelyking met tradisioneel vervaardigde spuitpunte, wat tot 1,000 XNUMX individueel gekoppelde dele kan benodig.

Die 3D-gedrukte RAMFIRE-spuitstuk bevat klein interne kanale om die spuitstuk tydens bedrywighede af te koel en smelt te voorkom. Sy liggewig aard maak voorsiening vir die vervaardiging van hoësterkte komponente, wat diepruimtemissies moontlik maak wat swaarder loonvragte dra. Dit is van kardinale belang vir NASA se Moon to Mars-inisiatief, wat daarop gemik is om 'n langtermyn menslike teenwoordigheid op die maan te vestig en uiteindelik menslike sendings na Mars te stuur.

Die RAMFIRE-spuitstuk het streng warmbrand-toetse ondergaan, insluitend verskillende brandstofkonfigurasies, by Marshall se Oos-toetsgebied. Die toetse het getoon dat die 3D-gedrukte spuitstuk effektief in veeleisende diepruimte-omgewings kan werk en termiese, strukturele en drukladings kan weerstaan. Die mondstuk word ook met kommersiële belanghebbendes en die akademie gedeel, met lugvaartmaatskappye wat die nuwe aluminiumlegering en 3D-drukproses vir verskeie toepassings evalueer.

Hierdie prestasie deur NASA wys die toenemende gebruik van bykomende vervaardiging in die vervaardiging van vuurpylenjinkomponente. Ander maatskappye, soos AMCM en Agile Space Industries, gebruik ook 3D-druktegnologieë om verbrandingskamers en kritieke vuurpylonderdele te vervaardig. Hierdie vooruitgang in bykomende vervaardiging is deurslaggewend vir die toekoms van ruimteverkenning en die ontwikkeling van gevorderde aandryfstelsels.

Bronne:

- NASA 3D-druk en toets nuwe vuurpylmotorspuitstuk suksesvol vir diepruimtemissies (bronartikel)

– NASA Marshall Ruimtevlugsentrum

– Elementum 3D

– RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution)-projek

– A6061-RAM2 aluminium variant

– 3D-druktegnologie in die vervaardiging van vuurpylmotors

– AMCM se metaal Laser Beam Powder Bed Fusion (PBF-LB) 3D-drukker vir ruimtevuurpylproduksie

– Agile Space Industries se gebruik van Ni625-poeier vir 3D-druk van ruimtevuurpylonderdele