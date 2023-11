Nuwe paaie vir doeltreffende masjien-intelligensie en geheuetake

In 'n baanbrekende studie wat in Nature Communications gepubliseer is, het navorsers van die Universiteit van Sydney en die Universiteit van Kalifornië die sukses van 'n fisiese neurale netwerk gedemonstreer wat "on-die-vlieg" leer en onthou op 'n manier wat soortgelyk is aan die sinapsfunksie van die brein. Deur die gedrag van neurone na te boots, bied die nanodraadnetwerk potensiaal vir die ontwikkeling van energiedoeltreffende masjienintelligensie wat in staat is om komplekse werklike leer- en geheuetake te verrig.

Nanodraadnetwerke bestaan ​​uit klein drade met deursnee gemeet in miljardstes van 'n meter. Hierdie drade word self gerangskik in patrone wat lyk soos die gewilde speletjie "Pick Up Sticks", wat optree as 'n simulasie van neurale netwerke wat in menslike breine gevind word. Deur die gebruik van eenvoudige algoritmes wat reageer op veranderinge in elektroniese weerstand, kan hierdie netwerke geheue- en leertake uitvoer. Hierdie konsep, bekend as "weerstandige geheue-skakeling," boots die veranderinge in geleidingsvermoë na wat in die sinapse van ons brein voorkom.

Hoofskrywer Ruomin Zhu, 'n PhD-student van die Universiteit van Sydney se Nano-instituut en Skool vir Fisika, verduidelik dat hierdie studie demonstreer hoe nanodraadnetwerke dinamiese, stromende data kan verwerk. Deur reekse van elektriese pulse wat beelde verteenwoordig te herken en te onthou, wys die netwerk sy vermoë om intyds te leer en aan te pas by ontwikkelende inligting.

Toesighoudende navorser professor Zdenka Kuncic vergelyk die geheuetaak wat deur die netwerk uitgevoer word met die onthou van 'n telefoonnommer. Hierdie studie het ook die netwerk se beeldherkenningsvermoëns getoets en 'n suksessyfer van 93.4 persent behaal in die identifisering van beelde uit die MNIST-handgeskrewe syferdatabasis. Hierdie deurbraak laat die neurale netwerk toe om voortdurend veranderende data te leer en te onthou, wat die behoefte om groot hoeveelhede inligting in die geheue te stoor en energie te bespaar omseil.

Die verwerking van inligting aanlyn bied verskeie voordele, veral wanneer dit met voortdurend gestroomde data handel. Masjienleermodelle benodig intydse aanpasbaarheid, waarvoor huidige kunsmatige neurale netwerke nie geoptimaliseer is nie. Deur die nanodraad neurale netwerk se kapasiteit vir aanlynleer te benut, het die navorsers die weg gebaan vir toekomstige vooruitgang in doeltreffende masjienintelligensie en geheuetake.

Vrae:

V: Wat is 'n nanodraadnetwerk?

A: 'n Nanodraadnetwerk is 'n versameling klein drade wat in patrone gerangskik is wat neurale netwerke naboots wat in die menslike brein gevind word.

V: Wat is resistiewe geheuewisseling?

A: Weerstandige geheueskakeling verwys na veranderinge in elektriese geleidingsvermoë wat plaasvind by aansluitings waar nanodrade oorvleuel, soortgelyk aan hoe sinapse in ons brein funksioneer.

V: Wat was die take wat in hierdie studie uitgevoer is?

A: Die netwerk is opgelei om reekse van elektriese pulse wat beelde verteenwoordig te herken en te onthou en het 'n suksessyfer van 93.4 persent behaal om toetsbeelde korrek te identifiseer. Dit het ook geheuetake uitgevoer wat die herroep van rye van tot agt syfers behels.

V: Wat is die voordeel daarvan om inligting aanlyn te verwerk?

A: Die verwerking van inligting aanlyn maak voorsiening vir intydse aanpasbaarheid, wat deurslaggewend is wanneer voortdurend veranderende datastrome hanteer word. Dit skakel die behoefte uit om groot hoeveelhede inligting in die geheue te stoor en sodoende energie te bespaar.

V: Wat is die potensiële toepassings van hierdie navorsing?

A: Hierdie navorsing maak nuwe moontlikhede oop vir die ontwikkeling van doeltreffende masjienintelligensiestelsels wat in staat is om komplekse werklike leer- en geheuetake te verrig.