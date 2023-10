Nanodraerstudie onthul hoë voorkoms van teenliggaampies teen poliëtileenglikol (PEG) in die Duitse bevolking

’n Onlangse studie wat deur navorsers van die Max Planck-instituut vir Polimeernavorsing gedoen is, het lig gewerp op die voorkoms van teenliggaampies teen poliëtileenglikol (PEG) in die Duitse bevolking. PEG is 'n algemene stof wat in skoonheidsmiddels, kos en medisyne gebruik word. Die teenwoordigheid van teenliggaampies teen PEG kan die doeltreffendheid van mediese terapieë wat nanodraers gebruik, aansienlik beïnvloed.

Die navorsers het ten doel gehad om te ondersoek in watter mate teenliggaampies teen PEG reeds in die Duitse samelewing teenwoordig is en hoe dit die gebruik van nanodraers in mediese behandelings kan beïnvloed. Teenliggaampies word tipies deur die immuunstelsel geproduseer om virale infeksies te bekamp. Daar is egter ontdek dat teenliggaampies ook kan ontwikkel teen PEG, 'n molekule met 'n relatief eenvoudige struktuur.

PEG word in medisyne gebruik om op te tree as 'n beskermende laag vir nanogrootte dwelmdraers, wat hul sirkulasietyd in die bloedstroom verbeter. Dit is veral relevant vir die ontwikkeling van nanodraers in kankerterapieë. Die studie het egter bevind dat teenliggaampies teen PEG hulself aan die bedekte nanodraers heg, wat hulle sigbaar maak vir die immuunstelsel en hul terapeutiese effekte belemmer.

Die navorsingspan het meer as 500 bloedmonsters ondersoek wat in 2019 van pasiënte geneem is. Hulle het ontdek dat PEG-teenliggaampies in 83% van die monsters waarneembaar was. Interessant genoeg is gevind dat die konsentrasie van hierdie teenliggaampies omgekeerd eweredig is aan die ouderdom van die individue wat getoets is, wat daarop dui dat die voorkoms van teenliggaampies beïnvloed kan word deur die onlangse toename in PEG-gebruik en die variasie van die immuunstelsel met ouderdom.

Die bevindinge van hierdie studie het beduidende implikasies vir toekomstige mediese terapieë wat nanodraers gebruik. Die navorsers glo dat terapieë dalk aangepas moet word om rekening te hou met die immuunstelsel se reaksie op PEG-teenliggaampies. Moontlike wysigings kan insluit die vervanging van PEG met alternatiewe stowwe of die individualisering van die hoeveelheid aktiewe bestanddeel volgens die teenliggaamkonsentrasie in 'n pasiënt se bloed.

Verdere navorsing word beplan om te ondersoek hoe nanodraer-terapieë aangepas kan word om die uitdagings wat teenliggaampies teen PEG stel, te oorkom. Die doel is om innoverende benaderings te ontwikkel wat die effektiewe lewering van geneesmiddels in mediese behandelings verseker.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie studie die belangrikheid daarvan om die voorkoms en impak van teenliggaampies teen PEG in die ontwikkeling van nanodraers vir mediese terapieë te verstaan. Deur hierdie uitdagings aan te spreek, kan navorsers die doeltreffendheid en veiligheid van nanodraer-gebaseerde behandelings verbeter en potensieel 'n omwenteling in gesondheidsorguitkomste maak.

Bronne:

– Nanoskaal Horizons (2023). DOI: 10.1039/D3NH00198A

– Max Planck Society