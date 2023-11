Nuwe insig: Hoe sellulêre struktuur reageer op eksterne druk

Navorsers by die Nasionale Instituut vir Materiaalwetenskap in Tsukuba, Japan, het 'n innoverende tegniek gebruik om te bestudeer hoe lewende selle op eksterne meganiese druk reageer. Deur krag toe te pas met behulp van nano-grootte probes deur atoomkragmikroskopie, was die wetenskaplikes in staat om te karteer hoe hierdie krag oor die sellulêre oppervlak en deur die sel versprei word.

Die span het masjienleer gebruik om die kragte wat in die studie gemeet is, te ontleed en te modelleer. Boonop is bevestigings- en kleurtegnieke gebruik om die impak van kragvervorming op die interne strukture van die sel te bepaal, veral die mikrotubuli en aktienfilamente wat sy "skelet" vorm.

Selle beskik oor die vermoë om aan te pas by verskeie chemiese en meganiese stimuli uit hul omgewing. Dr. Jun Nakanishi, die leier van die Meganobiologie-groep by die Nasionale Instituut vir Materiaalwetenskap, verduidelik dat selle vinnige terugvoermeganismes gebruik om by hierdie stimuli aan te pas om selintegriteit en goeie gesondheid te handhaaf. Die mislukking van hierdie sellulêre reaksie is egter gekoppel aan verskeie kwale, insluitend diabetes, Parkinson se siekte, hartaanvalle en kanker.

Vorige studies oor sellulêre reaksies is beperk as gevolg van die tegnieke wat gebruik word, wat dikwels vereis dat die selle met sensors toegerus word, en sodoende metings beperk tot slegs 'n gedeelte van die reaksie. Die navorsers in hierdie studie het innoverend 'n nanoskaalsonde gebruik om die kragverspreiding oor 'n hele sel met nanometerresolusie te karteer.

Die studie het aan die lig gebring dat spannings- en drukkragte oor aktienvesels en mikrotubuli binne die sel versprei word om sy vorm te behou, soortgelyk aan hoe pale en toue in 'n kamptent funksioneer. Die navorsers het ook gevind dat die kern 'n rol speel in die balansering van eksterne kragte wanneer die funksie van aktienvesels gedeaktiveer word, wat die belangrikheid van die kern se interne struktuur in sellulêre stresreaksie beklemtoon.

Interessant genoeg het die studie die reaksies van gesonde selle op kankerselle vergelyk. Kankerselle het groter veerkragtigheid teenoor eksterne kompressie getoon in vergelyking met gesonde selle en was minder geneig om seldood in reaksie te aktiveer.

Die bevindinge verbeter nie net ons begrip van die komplekse intrasellulêre meganika wat by stresreaksie betrokke is nie, maar bied ook 'n geleentheid om 'n diagnostiese hulpmiddel te ontwikkel om gesonde en kankerselle te onderskei gebaseer op sellulêre meganika. Tans maak hospitale staat op die evaluering van kenmerke soos grootte, vorm en struktuur vir kankerdiagnose, wat dalk nie altyd voldoende inligting verskaf nie.

Dr. Han Zhang, senior navorser van die Elektronmikroskopiegroep by die Nasionale Instituut vir Materiaalwetenskap, stel voor dat die meting van kragverspreiding diagnostiese akkuraatheid aansienlik kan verbeter, wat 'n alternatiewe metode bied om seltoestande te assesseer.

FAQ

V: Hoe het die navorsers sellulêre reaksies op eksterne druk bestudeer?

A: Die navorsers het 'n tegniek genaamd atoomkragmikroskopie gebruik, wat nano-grootte probes gebruik om krag oor die oppervlak van selle toe te pas.

V: Wat het die studie onthul oor sellulêre stresreaksie?

A: Die studie het bevind dat trek- en drukkragte oor aktienvesels en mikrotubuli binne die sel versprei word om sy vorm te behou.

V: Hoe het kankerselle verskil in hul reaksie op eksterne kompressie?

A: Kankerselle het groter veerkragtigheid teen eksterne kompressie getoon in vergelyking met gesonde selle en was minder geneig om seldood in reaksie te aktiveer.

V: Hoe kan hierdie navorsing kankerdiagnose beïnvloed?

A: Die bevindinge dui daarop dat die meting van kragverspreiding in selle 'n nuwe diagnostiese hulpmiddel kan bied om gesonde en kankerselle te onderskei, wat moontlik diagnostiese akkuraatheid kan verbeter.