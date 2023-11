Die geheimsinnige gaping: atmosferiese verlies en die ontbrekende planete

’n Baanbrekende studie wat data van NASA se afgetrede Kepler-ruimteteleskoop gebruik het, het lig gewerp op een van die heelal se mees intrigerende raaisels: die afwesigheid van eksoplanete 1.5 tot 2 keer so groot soos die Aarde. Onder leiding van Jessie Christiansen van Caltech/IPAC, ondersoek die navorsing die redes agter hierdie eienaardige gaping en onthul 'n onverwagte skuldige - atmosferiese verlies.

“Eksoplaneet-wetenskaplikes het nou genoeg data om te sê dat hierdie gaping nie 'n toeval is nie. Daar is iets aan die gang wat planete verhinder om hierdie grootte te bereik en/of te bly,” het Christiansen verduidelik.

Die studie stel twee hoofmeganismes voor wat verantwoordelik is vir hierdie atmosferiese verlies: kernaangedrewe massaverlies en fotoverdamping. Kernaangedrewe massaverlies vind plaas wanneer 'n planeet se warm kern sy atmosfeer mettertyd geleidelik wegstoot. Aan die ander kant behels fotoverdamping die intense bestraling van 'n planeet se gasheerster wat sy atmosfeer wegstroop, soortgelyk aan 'n kosmiese haardroër wat 'n ysblokkie smelt.

Om hierdie meganismes te ondersoek, het Christiansen se span gefokus op die sterreswerms Praesepe en Hyades, bekend vir hul relatiewe jeug in kosmiese terme. In hierdie trosse het byna 100% van sterre steeds sub-Neptunus-planete of planeetkandidate gehad wat hulle wentel, terwyl ouer sterreswerms slegs 'n 25%-retensiekoers vir sub-Neptunus getoon het. Hierdie bevindinge weerspreek vorige aannames dat fotoverdamping 'n beduidende rol in eksoplaneet-evolusie gespeel het.

Die resultate dui sterk daarop dat kernaangedrewe massaverlies die hoofoorsaak van die waargenome groottegaping is. Voorheen het sterrekundiges geglo dat atmosferiese verlies hoofsaaklik deur fotoverdamping in die vroeë stadiums van eksoplaneet-evolusie plaasgevind het. Die merkwaardige atmosferiese retensie in jonger sterreswerms soos Praesepe en Hyades openbaar 'n ander verhaal.

Alhoewel hierdie studie 'n beduidende stap in ons begrip van eksoplanete aandui, is dit net een stuk van 'n groter kosmiese legkaart. Christiansen beklemtoon dat voortgesette navorsing en toekomstige studies sal voortgaan om hierdie bevindinge te verken en te toets en meer insigte in die geheimenisse van die heelal te onthul.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is die Kepler-ruimteteleskoop?

Die Kepler-ruimteteleskoop was 'n NASA-sending wat ontwerp is om eksoplanete, planete wat om sterre buite ons sonnestelsel wentel, te ontdek. Dit het van 2009 tot 2018 gewerk en deurslaggewende data verskaf om die eienskappe en verspreiding van eksoplanete te verstaan.

2. Wat is atmosferiese verlies?

Atmosferiese verlies verwys na die proses waardeur 'n planeet sy atmosfeer mettertyd verloor. Dit kan gebeur as gevolg van verskeie faktore, soos bestraling van die planeet se kern of intense bestraling van sy gasheerster.

3. Wat is sub-Neptunes?

Sub-Neptunes is 'n tipe eksoplaneet wat kleiner in grootte as Neptunus is, maar groter as die Aarde. Hulle word gekenmerk deur hul gassamestelling en word dikwels in die bewoonbare sones van hul gasheersterre aangetref.

4. Wat is die verskil tussen kernaangedrewe massaverlies en fotoverdamping?

Kernaangedrewe massaverlies vind plaas wanneer 'n planeet se warm kern sy atmosfeer mettertyd geleidelik wegstoot. Fotoverdamping, aan die ander kant, is die proses waardeur 'n planeet se atmosfeer weggestroop word deur die intense bestraling van sy gasheerster.

