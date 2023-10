Studie stel voor dat heuwels op Arrokoth oorspronklike boustene is

’n Nuwe studie wat deur navorsers by die Suidwes-navorsingsinstituut (SwRI) gedoen is, het aangedui dat die geheimsinnige heuwels op Arrokoth, ’n Kuipergordel-voorwerp, glo van sy oorspronklike antieke boustene is. Arrokoth, wat voorheen as Ultima Thule bekend gestaan ​​het, is in Januarie 2019 deur NASA se New Horizons-ruimtetuig waargeneem.

Die ruimtetuig se verbyvlieg van Arrokoth het 'n eienaardige formasie onthul – twee ronde lobbe wat verbind is deur 'n smal nek wat soos 'n sneeuman lyk. Verder het die groter lob, genaamd Wenu, verskeie enigmatiese heuwels vertoon, terwyl die kleiner lob, bekend as Weeyo, drie voorlopig geïdentifiseerde heuwels gehad het. Daar is gevind dat hierdie heuwels soortgelyke groottes, vorms, kleure en reflektiwiteit het.

Die SwRI-navorsers het hul eweknie-geëvalueerde referaat in The Planetary Science Journal gepubliseer en gesê dat die heuwels waarskynlik die oorspronklike boustene van Arrokoth is. Hulle het die geologiese konteks van die heuwels vergelyk en hul vorms, groottes, weerkaatsing en kleure ontleed. Die studie het bevind dat hierdie heuwels 'n gemeenskaplike oorsprong deel en glo gevorm het toe Arrokoth die eerste keer miljarde jare gelede geskep is.

Die presiese vormingsproses en hoekom die heuwels almal soortgelyk in grootte is, bly onbekend. Die navorsers stel egter voor dat die voorkeurgrootte van hierdie boustene deur planetesimale formasiemodelle verduidelik moet word. Die ontleding ondersteun ook die stroom-onstabiliteitsmodel, waar rotsagtige materiale teen stadige spoed teen mekaar bots, wat sagte ophoping van voorwerpe moontlik maak.

Om die oorsprong van planetesimale soos Arrokoth te verstaan, is noodsaaklik om die ontwikkeling van planete te verstaan. Die ontdekking van hierdie heuwels verskaf aan wetenskaplikes waardevolle insigte oor die vorming van sulke hemelliggame. Verdere verkenning is nodig om te bepaal hoe algemeen heuwelagtige strukture onder planetesimale is.

Arrokoth is 4.1 miljard myl weg in die Kuipergordel geleë, wat dit die mees verste voorwerp maak wat deur 'n ruimtetuig in die sonnestelsel besoek word. Dit is ongeveer 22 myl lank.

Studie: Die eienskappe en oorsprong van die Kuipergordelvoorwerp Arrokoth se groot heuwels (SwRI)