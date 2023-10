Wetenskaplikes ontdek hoe die aarde se edelmetale naby die oppervlak bly

Wetenskaplikes het die rede ontdek waarom edelmetale soos goud, platinum en palladium naby die Aarde se oppervlak gevind word, ondanks hul digtheid wat daarop dui dat hulle tot in die kern moes gesink het. Navorsers het ontdek dat hierdie metale in halfgesmelte rots vasgevang geraak het nadat massiewe ruimterotse met die Aarde gebots het. Die teenwoordigheid van hierdie edelmetale naby die oppervlak het wetenskaplikes lank verstom, maar daar word geglo dat hulle op die aarde geland het tydens impakte met groot ruimterotse kort ná die planeet se vorming. In plaas daarvan om tot in die kern te sink, het hierdie metale egter deur die mantel gesyfer en in stollende rots vasgevang, wat hulle toegelaat het om naby die oppervlak te bly.

In 'n onlangse studie het wetenskaplikes antieke impakte op die vroeë Aarde gesimuleer om te verstaan ​​waarom hierdie edelmetale nie tot in die kern gesink het nie. Hulle het gevind dat wanneer 'n groot ruimterots, moontlik so groot soos die maan, met die aarde gebots het, dit 'n gesmelte magma-oseaan geskep het wat die mantel binnegedring het. Onder hierdie magma-oseaan was 'n gebied van halfgesmelte, halfvaste rots. Die metale van die impakor het geleidelik hierdie halfgesmelte streek deurgedring en met die mantel gemeng. In plaas daarvan om direk na die kern te sink, het die metaal-geïnfuseerde mantel gestol en fragmente van metaal langs die pad vasgevang.

Oor miljarde jare het die karring en konveksie in die mantel hierdie metale nader aan die kors gebring, wat hulle toeganklik gemaak het vir mynbedrywighede. Hierdie ontdekking werp lig op die oorsprong en oorvloed van edelmetale op Aarde, en verduidelik hoe hulle naby die oppervlak beland het. Daarbenewens is dit moontlik dat hierdie metaalryke streke in die mantel vandag nog sigbaar kan wees in seismiese beelde van die Aarde se binneland.

Verdere navorsing kan die simulasie van soortgelyke impakte op ander aardse planete soos Mars of Venus behels om te verstaan ​​hoe hierdie proses op verskillende wêrelde sal werk. Hierdie studie verskaf waardevolle insigte in die geologiese prosesse wat ons planeet gevorm het en die verspreiding van edelmetale.

