’n Pulserende raaisel in die Galaktiese Sentrum: Wat kan dit wees?

Teleskoopdata van Junie tot Desember 2022 het 'n geheimsinnige pulserende sein onthul wat uit die middel van ons sterrestelsel uitgaan. Die Galaktiese Sentrum, die tuiste van die supermassiewe swart gat bekend as Sagittarius A* (Sgr A*), is die episentrum van hierdie enigmatiese verskynsel. Die sein, wat naby Sgr A* opgespoor is, is 'n herhalende gammastraal-skommeling wat elke 76.32 minute voorkom, volgens 'n onlangse studie wat op arXiv gepubliseer is.

Hierdie herhalende polsslag het wetenskaplikes verbaas aangesien dit nie bekend is dat swart gate waarneembare straling soos hierdie uitstraal nie. Daarom is Sgr A* as die bron van die sein uitgesluit. In plaas daarvan stel navorsers voor dat die pulsasie bewys is van 'n voorwerp wat om die swart gat wentel. Alhoewel onsigbaar vir die menslike oog, word verskeie vorme van lig uit die omgewing van Sgr A* uitgestraal. Die studie het spesifiek 'n patroon van opvlamende gammastraling waargeneem, wat spesiale teleskope vereis om op te spoor.

Terwyl 'n ander sein elke 149 minute van dieselfde streek in die vorm van 'n X-straal-opvlam bespeur is, bly die dominante fokus op die gammastraling. Die aard van die voorwerp wat hierdie emissies veroorsaak, bly in misterie gehul. Vorige studies het daarna verwys as 'n "klomp gemagnetiseerde materie." Wetenskaplikes spekuleer dat 'n enkele fisiese meganisme verantwoordelik is vir die opwekking van hierdie seine.

Beramings dui daarop dat die wentelbaan, vermoedelik die bogenoemde blob, elke 70 tot 80 minute sy wentelbaan om die swart gat voltooi. Hierdie trajek is in afstand soortgelyk aan dié tussen Mercurius en die Son. Verder word geglo dat dit teen spoed beweeg wat 30% van die spoed van lig bereik. Dit is gelykstaande aan snelhede so hoog as 223 miljoen mph.

Soos die voorwerp sy reis om die swart gat maak, straal dit helder stralingsfakkels uit. As gevolg van die uitdagings verbonde aan die waarneming van swart gate en hul omgewing, is wetenskaplikes egter nie in staat om die presiese aard van die verskynsel wat naby Sgr A* voorkom, vas te stel nie.

