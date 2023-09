Geheimsinnige ultrahoë energiebron ondersoek deur sterrekundiges

'n Span sterrekundiges van die Universiteit van Maryland en die Michigan Tegnologiese Universiteit het 'n studie onderneem om 'n geheimsinnige ultrahoë-energie gammastraalbron bekend as LHAASO J2108+5157 te ondersoek. Hierdie gammastraalbronne met fotonenergieë bo 0.1 PeV word as ultrahoë energie (UHE) gammastraalbronne geklassifiseer. Die ware aard van hierdie bronne word nie goed verstaan ​​nie, so sterrekundiges soek voortdurend na nuwe voorwerpe van hierdie tipe om meer daaroor te wete te kom.

Die span onder leiding van Sajan Kumar van die Universiteit van Maryland het hul studie gefokus op LHAASO J2108+5157, wat 'n puntagtige bron is wat geassosieer word met 'n molekulêre wolk wat sowat 10,700 2108 ligjare ver geleë is. Vorige waarnemings het geen X-straal-eweknieë van hierdie bron geïdentifiseer nie, wat dit moeilik maak om die oorsprong van sy gammastraal-emissies te bepaal. Kumar se span het die Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS) en die High-Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC) gebruik om LHAASO J5157+XNUMX waar te neem en meer inligting oor sy UHE-gammastraal-emissies in te samel.

Die waarnemings het geen betekenisvolle emissie gevind naby die posisie van LHAASO J2108+5157 nie. Spektralanalise van die streek rondom die bron het aangedui dat die emissie ooreenstem met vorige studies en waarskynlik 'n leptoniese oorsprong het. Die ontdekking van 'n nuwe molekulêre wolk in die omgewing van LHAASO J2108+5157 verskaf egter bykomende insig in die oorsprong van die waargenome gammastraal-emissie. Die sterrekundiges het tot die gevolgtrekking gekom dat dit meer waarskynlik is dat die gammastrale deur die hadroniese kanaal geproduseer word, met die molekulêre wolk as die hoofteiken vir die kosmiese straaldeeltjies wat deur ongeïdentifiseerde PeVatrone versnel word.

Verdere waarnemings en ontleding is nodig om die aard van LHAASO J2108+5157 ten volle te verstaan. Die navorsers stel voor dat toekomstige waarnemings deur die Cherenkov Telescope Array (CTA) en ontleding in die X-straalband nodig is om meer insigte in hierdie geheimsinnige ultrahoë energiebron te verskaf.

