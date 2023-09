Hoë-energie-elektrone van die aarde se magneetstert kan water op die maan skep

Wetenskaplikes het ontdek dat hoë-energie-elektrone wat in die plasma rondom die aarde geleë is, water op die maan skep. Hierdie nuwe bevinding kan waardevolle insig gee in die verspreiding van water oor die maanoppervlak, veral in permanente skadustreke wat nooit sonlig ontvang nie. Om waterverspreiding op die maan te verstaan, is noodsaaklik om die evolusie daarvan te bestudeer en toekomstige bemande missies te beplan. Water kan deur ruimtevaarders geoes word vir onderhoud en kan ook in brandstof omgeskakel word vir verdere ruimteverkenning.

Die navorsing, gelei deur wetenskaplike Shuai Li van die Universiteit van Hawaii in Mānoa, verbind watervorming op die maan met die aarde se magnetiese borrel bekend as die magnetosfeer. Die magnetosfeer dien as 'n skild wat die aarde beskerm teen hoë-energie deeltjies in die sonwind. Wanneer die sonwind met die magnetosfeer in wisselwerking tree, skep dit 'n lang magnetiese stert aan die nagkant van die Aarde, wat die magnetostert genoem word. Binne hierdie magnetostert vorm hoë-energie elektrone en ione 'n plasmavel.

Terwyl die maan om die Aarde wentel, gaan dit deur hierdie magnetostert, wat dit beskerm teen gelaaide deeltjies terwyl dit steeds toelaat dat lig die maanoppervlak bereik. Vorige navorsing het getoon dat wanneer die maan buite die magnetostert is, dit deur sonwind gebombardeer word en klein hoeveelhede water word geskep. Daar is egter verwag dat watervorming aansienlik binne die magnetostert sou afneem as gevolg van die afwesigheid van sonwindprotone.

Deur gebruik te maak van data wat deur die Moon Mineralogy Mapper op die Chandrayaan 1-ruimtetuig ingesamel is, het Li en sy span gevind dat watervorming in die Aarde se magnetostert soortgelyk is aan wanneer die maan buite die magnetostert is. Dit dui daarop dat daar bykomende prosesse of bronne van water binne die magnetostert is wat nie direk met sonwindinplanting geassosieer word nie. Die span het ontdek dat hoë-energie-elektrone in die magnetostert soortgelyke effekte as ione in die sonwind produseer.

Hierdie bevinding ondersteun vorige navorsing deur Li wat getoon het suurstof in die magnetostert roes yster in die poolstreke van die maan. Dit beklemtoon die diep verband tussen Aarde en die maan. Die span sal voortgaan om die plasma-omgewing rondom die maan te ondersoek en die waterinhoud by die maanpole te bestudeer tydens verskillende fases van die maan se deurgang deur die magnetostert.

Hierdie navorsing is noodsaaklik as deel van die Artemis-program, wat daarop gemik is om mense teen 2026 na die maan terug te keer. Die ontdekkings wat gemaak is, sal bydra tot beter beplanning en voorbereiding vir uitgebreide sendings na die maanoppervlak en verder.

Bron:

– Space.com (Oorspronklike artikel)